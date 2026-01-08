Más Información
Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"
Detienen a 8 personas en protestas en Mineápolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem
Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016
García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice
Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa
SESNSP reporta baja en delitos de alto impacto; resalta disminución de homicidio doloso en 26 estados
Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo
Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años
Parlamento de Venezuela declara "héroes y mártires" a los muertos en ataque de EU; se creará un "monumento conmemorativo"
La embajada estadounidense en Kiev alertó por la amenaza de un “posible ataque aéreo significativo que podría ocurrir en cualquier momento durante los próximos días”.
En la alerta se mencionó que “la embajada recomienda a los ciudadanos estadounidenses que se preparen para refugiarse de inmediato en caso de que se anuncie una alerta aérea”.
Entre las acciones a tomar destacó que se deben identificar “las ubicaciones de los refugios antes de cualquier alerta aérea”.
Lee también Ataques con drones rusos provocan apagones en dos regiones de Ucrania; Zelensky condena ataque a servicios públicos
Además, es necesario descargar “una aplicación de alerta aérea confiable en tu teléfono móvil, como Air Raid Siren o Mapa de alarmas; refúgiese inmediatamente si se anuncia una alerta aérea; consulta los medios locales para enterarte de las últimas noticias. Prepárate para ajustar tus planes. Mantenga reservas de agua, alimentos y medicamentos. Siga las instrucciones de los funcionarios ucranianos y del personal de primera respuesta en caso de emergencia”.
Añadió que es necesario revisar lo que el Departamento de Estado puede y no puede hacer en una crisis.
Ataques de drones rusos dejaron temporalmente sin electricidad a toda la región sureña de Zaporiyia en Ucrania y dejaron a más de 600 mil hogares en la región central de Dnipropetrovsk sin electricidad, informaron autoridades el jueves.
Garantías de seguridad a Ucrania están listas para finalización con Trump, afirma Zelensky; documentos están al 90%
ss/mcc
