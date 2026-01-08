La embajada estadounidense en Kiev alertó por la amenaza de un “posible ataque aéreo significativo que podría ocurrir en cualquier momento durante los próximos días”.

En la alerta se mencionó que “la embajada recomienda a los ciudadanos estadounidenses que se preparen para refugiarse de inmediato en caso de que se anuncie una alerta aérea”.

Entre las acciones a tomar destacó que se deben identificar “las ubicaciones de los refugios antes de cualquier alerta aérea”.

Además, es necesario descargar “una aplicación de alerta aérea confiable en tu teléfono móvil, como Air Raid Siren o Mapa de alarmas; refúgiese inmediatamente si se anuncia una alerta aérea; consulta los medios locales para enterarte de las últimas noticias. Prepárate para ajustar tus planes. Mantenga reservas de agua, alimentos y medicamentos. Siga las instrucciones de los funcionarios ucranianos y del personal de primera respuesta en caso de emergencia”.

Añadió que es necesario revisar lo que el Departamento de Estado puede y no puede hacer en una crisis.

Ataques de drones rusos dejaron temporalmente sin electricidad a toda la región sureña de Zaporiyia en Ucrania y dejaron a más de 600 mil hogares en la región central de Dnipropetrovsk sin electricidad, informaron autoridades el jueves.

