Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

"El Viceroy" volverá a la corte en abril; se revisarán negociaciones con la fiscalía de EU

Detienen a 8 personas en protestas en Mineápolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

José Ramón López Beltrán vs Grok; hijo de AMLO protagoniza discusión con IA de X

SESNSP reporta baja en delitos de alto impacto; resalta disminución de homicidio doloso en 26 estados

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Parlamento de Venezuela declara "héroes y mártires" a los muertos en ataque de EU; se creará un "monumento conmemorativo"

Venezuela considera venta de petróleo a EU una transacción entre gobiernos "legítimos e independientes"; "es una transacción comercial"

La embajada estadounidense en alertó por la amenaza de un “posible significativo que podría ocurrir en cualquier momento durante los próximos días”.

En la alerta se mencionó que “la embajada recomienda a los ciudadanos estadounidenses que se preparen para refugiarse de inmediato en caso de que se anuncie una alerta aérea”.

Entre las acciones a tomar destacó que se deben identificar “las ubicaciones de los refugios antes de cualquier alerta aérea”.

Además, es necesario descargar “una aplicación de alerta aérea confiable en tu teléfono móvil, como Air Raid Siren o Mapa de alarmas; refúgiese inmediatamente si se anuncia una alerta aérea; consulta los medios locales para enterarte de las últimas noticias. Prepárate para ajustar tus planes. Mantenga reservas de agua, alimentos y medicamentos. Siga las instrucciones de los funcionarios ucranianos y del personal de primera respuesta en ”.

Añadió que es necesario revisar lo que el puede y no puede hacer en una crisis.

rusos dejaron temporalmente sin electricidad a toda la región sureña de Zaporiyia en Ucrania y dejaron a más de 600 mil hogares en la región central de Dnipropetrovsk sin electricidad, informaron autoridades el jueves.

