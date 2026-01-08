Más Información

Trump sube la tensión; abre ahora frentes con Rusia y la UE

La mañanera de Sheinbaum, 08 de enero, minuto a minuto

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

Sismo del 2 de enero pone en crisis a clínica de Guerrero; empleados acusan que el lugar está siniestrado

Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Suman tres exfuncionarios de García Luna detenidos, acusados en presunta red de lavado; así operaban

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Redadas, tiroteos y muerte de migrantes en Estados Unidos; los casos que exhiben el lado oscuro del ICE

Trump anuncia reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca; tras llamada telefónica, Marco Rubio gestiona el encuentro

Berlín. El presidente de Ucrania, , afirmó que el borrador sobre las garantías de seguridad que prestaría EU a su país invadido por Rusia en caso de un está listo para su finalización entre él y su homólogo estadounidense,.

“El documento bilateral sobre garantías de seguridad para está ahora esencialmente listo para su finalización al más alto nivel con el presidente de ”, escribió en la red social X tras recibir el informe del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, sobre las negociaciones que se llevaron a cabo el miércoles en París con los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Zelensky ya dijo la víspera que quería fijar pronto una nueva reunión con Trump y dio la orden a su equipo negociador, encabezado por Umérov y el nuevo jefe de gabinete de la Presidencia, Kirilo Budánov, para que traten esta posibilidad en la capital gala con los representantes estadounidenses.

Umérov confirmó tras las reuniones en que en éstas se discutieron de manera detallada los flecos que quedan en el plan de paz de 20 puntos para poner fin a la y “se puso especial énfasis en los posibles contactos futuros a nivel de líderes, con la participación de Ucrania, los socios europeos y EU”.

Tras la cumbre de la treintena de líderes europeos y de otros países que forman la Coalición de Voluntarios el martes en París, Zelensky volvió a asegurar que los documentos para poner fin a la guerra están al 90% listos, al tiempo que reiteró que los dos aspectos más difíciles seguían siendo las demandas territoriales de y el control de la ocupada central nuclear de Zaporiyia.

Los documentos que están sobre la mesa son las europeas, que incluirán una fuerza multinacional para Ucrania y la participación europea en el monitoreo de un alto el fuego y un mecanismo de verificación encabezados por EU, así como el apoyo continuado a las Fuerzas Armadas de Ucrania, entre otros aspectos; las garantías de seguridad estadounidenses; el plan de paz, y la cooperación y recuperación económica.

En cuanto a las garantías de seguridad estadounidenses, éstas serían, según Zelensky, similares al artículo 5 del Tratado de la de defensa mutua, deberían ser aprobadas por el Congreso para ser vinculantes más allá de quién se encuentre en la y, en opinión del presidente de Ucrania, deberían ir más allá de los 15 años propuestos por Trump para extenderse durante “30, 40 o 50 años”.

El mandatario recalcó este jueves la importancia de que “Ucrania esté uniendo con éxito los esfuerzos de los equipos europeo y estadounidense” a la hora de tratar los documentos sobre recuperación y y “cuestiones complejas” del plan de paz de 20 puntos, como la central nuclear y los territorios ocupados por Rusia en el este del país.

“La parte ucraniana presentó posibles opciones para finalizar este documento”, recalcó Zelensky al respecto.

“Entendemos que la parte estadounidense entablará un diálogo con Rusia y esperamos una respuesta sobre si el agresor está realmente dispuesto a poner fin a la guerra”, enfatizó.

El jefe de Estado ucraniano recalcó que los “claramente no indican que esté reconsiderando sus prioridades”, por lo que “es necesario que la presión sobre Rusia siga aumentando con la misma intensidad con la que trabajan nuestros equipos de negociación”.

“La viabilidad de las futuras garantías de seguridad debe demostrarse mediante la capacidad de nuestros socios para ejercer una presión efectiva sobre el agresor en esta misma etapa”, señaló.

