La presidenta de México, , realiza una gira de trabajo este sábado por el estado de , acompañada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

En el municipio de , la mandataria federal acudió al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, con el propósito de revisar avances y acciones enfocadas al fortalecimiento económico regional.

"Iniciamos 2026 con supervisión al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, un desarrollo industrial de más de 50 hectáreas", escribió en redes sociales.

Asimismo, la presidenta se trasladará al municipio de San Luis Teolocholco, donde realizará una visita de supervisión a la Universidad Rosario Castellanos, proyecto educativo que busca ampliar el acceso a la educación superior en la entidad.

