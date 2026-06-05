Luego de que el gobierno de Estados Unidos amenazara este jueves con retirar las visas y prohibir la entrada al país a quienes traten de manipular la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del próximo 21 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la postura de México es la autodeterminación de los pueblos.

“Como dice la Constitución: la autodeterminación de los pueblos, esa siempre va a ser nuestra posición. Los pueblos del mundo, cada pueblo tiene que decidir quién los gobierna, cómo se gobierna y cómo resuelven sus problemáticas. Esa es la posición de México y no solamente es por convicción, sino porque así está en la Constitución de la República”, expresó durante la conferencia matutina de este viernes 5 de junio desde Coatzacoalcos, Veracruz.

La declaración de la mandataria mexicana también se da tras un mensaje del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien aseguró que “Estados Unidos está vigilando. Bolivia no debe permitir que el viejo status quo de dominio narcoterrorista en la región vuelva a imponerse”.

Lee también EU aumenta presión a Colombia; amenaza con retirar visas a quienes "manipulen" las elecciones presidenciales

En redes sociales, indicó que Estados Unidos está vigilando la crisis en Bolivia y aumentará su ayuda de emergencia y el "apoyo logístico" al gobierno del presidente Rodrigo Paz para combatir los bloqueos de campesinos, obreros, mineros, transportistas, maestros, entre otros sectores, que reclaman por la escasez de alimentos, medicinas y combustibles en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

Por su parte, el vicesecretario de Estado, Christopher Landau expresó a través de redes sociales que “aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático, ya sea comprando votos o de otra manera, están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias". Esta declaración se da a días de la segunda vuelta de votaciones en Colombia, donde se disputa la presidencia entre el candidato izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

nro/apr