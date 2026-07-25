Los cargadores son uno de los accesorios más importantes para los celulares, pero también uno de los más falsificados. Una versión pirata puede engañar a tus ojos y afectar tu dispositivo con el uso.

Y es que las diferencias en su fabricación, materiales y controles de calidad representan un peligro tanto para la batería como para los enchufes de tu casa.

Pero no te preocupes porque aquí te decimos cómo identificarlos.

¿Cuáles son los riesgos de usar cargadores piratas?

Los fabricantes incluyen advertencias claras en sus equipos: los cargadores piratas no cumplen lo necesario para alimentar la pila eficientemente. Esto se debe a que no pasan por los mismos procesos de diseño, pruebas y control de calidad que los originales.

Principalmente, las versiones falsificadas pueden ocasionar un suministro inestable de energía, afectar el desempeño del teléfono y reducir la vida útil de la batería.

Un artículo del Centro de Ayuda de Samsung detalla que dichos accesorios deben cumplir con los estándares de calidad establecidos por las marcas, lo que garantiza un uso seguro tanto para el dispositivo como para las tomas de corriente.

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Y además, el sitio del Mac Center Colombia explica que los cargadores originales están diseñados para entregar el voltaje y la corriente adecuados para cada dispositivo; de no cumplir con ellos, es más probable que el celular sufra sobrecalentamientos.

Evita alimentar de energía tu celular con cargadores piratas, puesto que pueden dañar la batería. Foto: Unsplash

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5 señales para reconocer un cargador pirata

Si bien los cargadores pirata pueden parecer originales a simple vista, hay señales que los delatan y tienes que tenerlas presentes para cuidar tu dispositivo:

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El empaque presenta errores: Samsung recomienda revisar cuidadosamente la caja, ya que los productos falsos suelen presentar errores de impresión, tipografías irregulares o acabados de baja calidad.

Calidad inferior de los materiales: Plásticos mal ensamblados, bordes ásperos, conectores con acabados deficientes o piezas que se sienten ligeras pueden indicar que se trata de un accesorio no original.

Etiquetas y logotipos incoherentes: Verifica que la información impresa, logotipos y número de modelo coincidan con los indicados por el fabricante en la caja del teléfono o en el manual de usuario.

Rendimiento irregular: Según explica Mac Center Colombia, un accesorio pirata carga más lento de lo normal porque no tiene el voltaje correcto.

Precio muy bajo: Aunque es posible comprarlo en oferta, encontrar un cargador con un precio menor al habitual puede ser una señal de que el producto no es auténtico.

La recomendación tanto de Samsung como de otros fabricantes es comprar los accesorios en distribuidores autorizados para garantizar su autenticidad.

A menudo, los cargadores piratas causan sobrecalentamiento. Foto: Unsplash

¿Qué otros cargadores representan un riesgo para tu celular?

No todos los riesgos provienen de los cargadores pirata. El uso de estaciones de carga públicas también puede convertirse en una amenaza para tu celular.

McAfee, empresa desarrolladora de software, indica que los cargadores públicos pueden conducir al juice jacking, técnica con la que se usa un puerto infectado para acceder a los datos almacenados en el dispositivo o instalar virus.

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Aunque este tipo de ataques requieren que el puerto haya sido manipulado previamente, el riesgo existe porque el cable transmite tanto energía como datos.

Como medida preventiva, los expertos aconsejan utilizar el adaptador de corriente del teléfono original y conectarlo directo a un enchufe eléctrico cuando sea posible. O bien, llevar una batería portátil por si te quedas sin pila al salir de casa.

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