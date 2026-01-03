La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su condena contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y adelanta que hará un posicionamiento adicional ya que hay países de América Latina que han buscado a México pues importante "mantenernos unidos".

"Nosotros condenamos cualquier intervención y nos guiamos por lo que establece la Constitución más allá de la presidencia de (Nicolás) Maduro, tiene que ver con las leyes internacionales y principios de la política mexicana que nosotros defendemos y en ese marco es nuestra condena a esta intervención y nos vamos a seguir manifestando en los siguientes días", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al comenzar su gira de trabajo en Tlaxcala.

Sheinbaum indicó que, no ha hablado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero reveló que otros países de América Latina los han buscado por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y que más tarde o mañana darán un posicionamiento adicional.

"¿Un posicionamiento regional?", Se le preguntó.

"Es importante para América Latina y el Caribe mantenernos juntos y nos parece importante mantenernos juntos y la defensa de las leyes internacionales y la soberanía de los países".

