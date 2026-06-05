El festival de música Coca Cola Flow Fest 2026 está listo para hacer retumbar la Ciudad de México.

Los próximos 28 y 29 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez se transformará en el epicentro de la música urbana con un cartel espectacular encabezado por figuras de la talla de Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis y Tito Double P. Si no quieres quedarte fuera de esta gran fiesta del dembow, la planeación es tu mejor aliada.

Ante ello, este 5 de junio, en punto de las 14:00 horas, se pondrá en marcha la preventa a través de Ticketmaster.

A continuación, te detallamos los costos oficiales por fases y la guía definitiva para conseguir tus abonos sin contratiempos.

¿Cuánto cuestan los boletos para el festival?

Si deseas adquirir un boleto deberás considerar el tipo de entrada que deseas, pues existen cuatro categorías para disfrutar a tus artistas favoritos, las cuales son:

General-Abono Fase 1: $2,480.00

Abono comfort pass presentado por Banamex: $3,290.00

Banamex Plus: $4,980.00

Abono Aeroméxico Club Pass: $15,500.00