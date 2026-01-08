Washington.— Estados Unidos afianzó ayer su control sobre el petróleo venezolano: por un lado, incautó un par de buques sancionados que transportaban petróleo; por el otro, advirtió que controlará la venta de crudo de Venezuela por tiempo “indefinido”. A manera de sello del “negocio”, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que el país sudamericano sólo comprará productos made in USA con el dinero del crudo.

El Comando Europeo de Estados Unidos anunció en una publicación en redes sociales que el buque mercante Bella 1 fue incautado en el Atlántico Norte por “violaciones de sanciones estadounidenses”.

EU había estado persiguiendo al petrolero desde el mes pasado después de que intentara evadir un bloqueo sobre buques petroleros sancionados alrededor de Venezuela. Luego, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló que las fuerzas estadounidenses también tomaron el control del petrolero M Sophia en el mar Caribe. Noem dijo en una publicación en redes que ambos barcos “o bien atracaron por última vez en Venezuela o estaban en ruta hacia ahí”.

Lee también: Venezuela negocia con EU "la venta de volúmenes" de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales" entre ambos, afirma

Los dos barcos tomados se unen al Skipper y el Centuries. El Bella 1 había estado cruzando el Atlántico cerca del Caribe el 15 de diciembre cuando abruptamente cambió su rumbo hacia el norte, en dirección a Europa. El cambio de dirección se produjo días después de la primera incautación de un petrolero estadounidense de un barco el 10 de diciembre, después de que había salido de Venezuela transportando una carga de petróleo. Cuando la Guardia Costera de EU intentó abordarlo, el Bella 1 huyó. El Comando Europeo de EU indicó que un buque de la Guardia Costera había rastreado el barco “de conformidad con una orden emitida por un tribunal federal de EU”. Mientras EU lo perseguía, el Bella 1, que iba vacío, fue renombrado Marinera y registrado bajo bandera rusa, según muestran las bases de datos de envío.

El Ministerio ruso de Exteriores declaró que tenía información sobre ciudadanos rusos entre la tripulación y exigió que “la parte estadounidense asegure un trato humano y digno para ellos” y no obstaculice “su rápido regreso a su patria”. El Ministerio ruso de Transportes denunció lo que llamó “intercepción ilegal” del petrolero. Subrayó que, bajo la Convención de la ONU sobre el Derecho al Mar, “en mar abierto se aplica el régimen de libertad de navegación y ningún Estado tiene derecho a aplicar la fuerza contra buques registrados adecuadamente en las jurisdicciones de terceros estados”.

El Departamento de Justicia indaga a los miembros de la tripulación del Bella 1 por no obedecer las órdenes de la Guardia Costera y “se presentarán cargos criminales contra los actores culpables”. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que el petróleo del buque incautado en el Caribe se venderá como parte del acuerdo anunciado por Trump el martes, bajo el cual Venezuela daría hasta 50 millones de barriles de petróleo a EU. Según Rubio, las autoridades interinas venezolanas así lo solicitaron. “Quieren que ese petróleo incautado sea parte de este acuerdo. Entienden que la única manera de mover petróleo y generar ingresos sin colapso económico es si cooperan y trabajan con EU”, declaró.

Lee también: Jon Stewart se burla de obsesión de Trump con el petróleo durante conflicto con Venezuela: “Verdaderos conquistadores”

El secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, había dicho más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo “indefinidamente”. “Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, declaró.

El funcionario adelantó que Washington permitirá la venta de crudo de Venezuela a las refinerías estadounidenses y alrededor del mundo, “pero esas ventas las hará el gobierno de EU y se depositarán en cuentas controladas por el gobierno de EU”.

Bajo la presión de EU, Caracas parece querer evitar una confrontación directa. La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó en un comunicado que “cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”. PDVSA tiene un acuerdo de extracción y venta de petróleo, entre otros, con la multinacional estadounidense Chevron. Por la tarde, Trump posteó en Truth Social que “acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que recibirá de nuestro nuevo acuerdo petrolero.

Lee también: EU controlará venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"; dinero irá a cuentas controladas por Washington

“Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”, aseguró el mandatario. La Casa Blanca aseguró que mantiene “la máxima influencia” sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que EU ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington como parte del aparente acuerdo alcanzado entre ambos países.

“[Venezuela] ya no enviará ni traficará con personas ni con cárteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza”, declaró la portavoz Karoline Leavitt. Agencias