Jon Stewart se burla de obsesión de Trump con el petróleo durante conflicto con Venezuela: “Verdaderos conquistadores”

Diputado de Morena propone descanso o pago doble el día del cumpleaños: ¿qué cambiaría en la Ley Federal del Trabajo?

Logan Paul subasta la carta más rara de Pokémon y llega a más de 2.5 mdd: ¿por qué es tan valiosa?

¿Qué pasa si buscas Stranger Things en Google? Descubre el inquietante detalle

¡No tires tu nochebuena! Instalan centros de acopio en CDMX para donar la flor: ¿cuándo y dónde llevarla?

Tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero durante una operación realizada por el ejército estadounidense, la cual desencadenó una fuerte tensión global, el comediante Jon Stewart se unió a la ola de críticas hacia el .

A raíz de los hechos más recientes, diversas personalidades han compartido de manera pública su postura hacia la polémica intervención de Estados Unidos al país latinoamericano, acaparando la atención de los internautas.

El presidente Donald Trump, y el mandatario Nicolás Maduro. Foto: AFP
Jon Stewart se burla de obsesión de Trump con el petróleo de Venezuela

Por medio de ‘X’, antes Twitter, se volvió viral un pequeño clip del presentador de televisión Jon Stewart burlándose de la obsesión de Donald Trump por acaparar el petróleo de la región.

A través de una recopilación de las declaraciones más recientes del republicano, el comediante hizo énfasis en la cantidad de veces que Trump destaca la riqueza en hidrocarburos que hay en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante una conferencia de prensa en el Club Mar-a-Lago, tras la captura de Maduro. Foto: EFE
El presentador explicó que históricamente cuando Estados Unidos interviene en otro país, lo hace bajo un pretexto noble como liberar a un pueblo o difundir la democracia, sin embargo, señaló ‘la base moral’ que sustentó las acciones de Trump.

Stewart compartió otro video de Trump a bordo del avión presidencial, donde le dijo a un grupo de periodistas: “Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo”, luego lanzó otro momento durante una conferencia donde mencionó: "En otras palabras, venderemos petróleo". A lo que el presentador preguntó con ironía “¿Acaso es su primera guerra?”.

Regresando a las declaraciones de Trump a bordo del Air Force One, esperando que alguno de los hombres de su gabinete justificara la intervención de Estados Unidos con un motivo honorable, el presentador evidenció el interés que hay en otros minerales de la región. "Se están convirtiendo en verdaderos conquistadores", dijo.

