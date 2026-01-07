Jon Stewart se burla de obsesión de Trump con el petróleo durante conflicto con Venezuela: “Verdaderos conquistadores”

Tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero durante una operación realizada por el ejército estadounidense, la cual desencadenó una fuerte tensión global, el comediante Jon Stewart se unió a la ola de críticas hacia el gobierno de Trump.

A raíz de los hechos más recientes, diversas personalidades han compartido de manera pública su postura hacia la polémica intervención de Estados Unidos al país latinoamericano, acaparando la atención de los internautas.

Leer también: ¿Qué pasa si buscas Stranger Things en Google? Descubre el inquietante detalle

El presidente Donald Trump, y el mandatario Nicolás Maduro. Foto: AFP

Jon Stewart se burla de obsesión de Trump con el petróleo de Venezuela

Por medio de ‘X’, antes Twitter, se volvió viral un pequeño clip del presentador de televisión Jon Stewart burlándose de la obsesión de Donald Trump por acaparar el petróleo de la región.

A través de una recopilación de las declaraciones más recientes del republicano, el comediante hizo énfasis en la cantidad de veces que Trump destaca la riqueza en hidrocarburos que hay en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante una conferencia de prensa en el Club Mar-a-Lago, tras la captura de Maduro. Foto: EFE

El presentador explicó que históricamente cuando Estados Unidos interviene en otro país, lo hace bajo un pretexto noble como liberar a un pueblo o difundir la democracia, sin embargo, señaló ‘la base moral’ que sustentó las acciones de Trump.

Stewart compartió otro video de Trump a bordo del avión presidencial, donde le dijo a un grupo de periodistas: “Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo”, luego lanzó otro momento durante una conferencia donde mencionó: "En otras palabras, venderemos petróleo". A lo que el presentador preguntó con ironía “¿Acaso es su primera guerra?”.

Trump: We’ll get those political prisoners released in Venezuela, but first, oil! pic.twitter.com/pYojFxpIKf — The Daily Show (@TheDailyShow) January 6, 2026

Regresando a las declaraciones de Trump a bordo del Air Force One, esperando que alguno de los hombres de su gabinete justificara la intervención de Estados Unidos con un motivo honorable, el presentador evidenció el interés que hay en otros minerales de la región. "Se están convirtiendo en verdaderos conquistadores", dijo.

También te interesará:

Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden en tu hogar durante el 2026

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs