Con el petróleo cotizado a unos 56 dólares por barril, los 30 a 50 millones de barriles que el presidente, Donald Trump, afirma que Estados Unidos está a punto de obtener podrían suponer una transacción por valor de hasta 2 mil 800 millones de dólares.

Estados Unidos consume una media de unos 20 millones de barriles diarios de petróleo y productos relacionados, lo que significa que la transferencia de Venezuela equivaldría a dos días y medio de suministro, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

A pesar de que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo, solo produce como promedio alrededor de un millón de barriles al día, muy por debajo del promedio estadounidense de 13.9 millones de barriles al día durante el mes de octubre.

Según Trump, las “autoridades interinas” de Venezuela proveerán de 30 a 50 millones de barriles de petróleo de "alta calidad" a Estados Unidos a precio de mercado, un anuncio que se produjo después de que las autoridades en Caracas anunciaran que al menos 24 agentes de seguridad venezolanos murieron durante el ataque del ejército estadounidense para capturar al presidente Nicolás Maduro.

Trump publicó en Truth Social que el petróleo "será transportado por barcos de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos". Añadió que el dinero del pago sería controlado por él, pero según dijo se utilizaría para beneficiar al pueblo de Venezuela y de Estados Unidos.

Por separado, la Casa Blanca está organizando una reunión sobre Venezuela en la Oficina Oval para el viernes con ejecutivos de compañías petroleras como Exxon, Chevron y ConocoPhillips, según una persona familiarizada con el asunto que solicitó el anonimato para discutir los planes.

