Trump asegura que Venezuela suministrará petróleo a EU; acuerdo contempla de 30 a 50 millones de barriles, dice

México condena agresión de EU contra Venezuela ante la OEA; “la intervención nunca ha traído democracia ni bienestar”, dice Encinas

Entre rugir de motocicletas despiden a biker arrastrado por un auto en Iztapalapa; exigen investigar su muerte como homicidio doloso

Caen en Puebla nueve sicarios de Operativo Barredora del CJNG; les aseguran armas, drogas y vehículos

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

¿Y el Cártel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela; rinde homenaje a "jóvenes mártires" que defendieron a Maduro

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Renuncia magistrada Josefina Pérez y cercana a Zaldívar al Órgano de Administración Judicial; fue electa por voto popular

Hijo de AMLO defiende ayuda petrolera de México a Cuba; arremete contra estrategia de "castigar a la población civil"

Con el cotizado a unos 56 dólares por barril, los 30 a 50 millones de barriles que el presidente, Donald Trump, afirma que Estados Unidos está a punto de obtener podrían suponer una transacción por valor de hasta 2 mil 800 millones de dólares.

Estados Unidos consume una media de unos 20 millones de barriles diarios de petróleo y productos relacionados, lo que significa que la transferencia de Venezuela equivaldría a dos días y medio de suministro, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

A pesar de que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo, solo produce como promedio alrededor de un millón de barriles al día, muy por debajo del promedio estadounidense de 13.9 millones de barriles al día durante el mes de octubre.

Según Trump, las “autoridades interinas” de Venezuela proveerán de 30 a 50 millones de barriles de petróleo de "alta calidad" a Estados Unidos a precio de mercado, un anuncio que se produjo después de que las autoridades en Caracas anunciaran que al menos 24 agentes de seguridad venezolanos murieron durante el ataque del ejército estadounidense para capturar al presidente Nicolás Maduro.

Trump publicó en Truth Social que el petróleo "será transportado por barcos de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos". Añadió que el dinero del pago sería controlado por él, pero según dijo se utilizaría para beneficiar al pueblo de Venezuela y de Estados Unidos.

Por separado, la Casa Blanca está organizando una reunión sobre Venezuela en la Oficina Oval para el viernes con ejecutivos de compañías petroleras como Exxon, Chevron y ConocoPhillips, según una persona familiarizada con el asunto que solicitó el anonimato para discutir los planes.

