México desplazó a Venezuela en 2025 como el principal proveedor de petróleo de Cuba, reportó el medio Financial Times, con base en datos de Kpler.

México exportó un promedio de 12,284 barriles de petróleo por día (bpd) a Cuba el año pasado, alrededor de 44% de las importaciones totales de crudo de la isla y un aumento de 56% en sus envíos de 2024, según cifras de la empresa de datos comerciales y seguimiento de barcos.

Venezuela exportó 9.528 bpd, equivalente a 34%. Sus exportaciones a Cuba el año pasado, similares a las de 2024, fueron un 63 % inferiores a las de 2023.

“Las importaciones de crudo venezolano a Cuba han caído y México ha emergido como el principal proveedor de crudo del país”, dijo Victoria Grabenwöger, analista de investigación de crudo de Kpler, al Financial Times.

Las cifras de Kpler coinciden con los datos de TankerTrackers.com, un servicio en línea que rastrea los envíos de crudo, que registró un promedio de 9.720 bpd de exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba este año, dijo al FT el cofundador Samir Madani.

Pemex declaró en diciembre ante la bolsa estadounidense que su filial Gasolinas Bienestar había enviado 17.200 bpd de crudo y 2.000 bpd de productos petrolíferos a Cuba en los nueve meses hasta finales de septiembre, cifra superior a la reportada por Kpler. Pemex afirmó haber cumplido con la legislación aplicable en relación con las exportaciones, por un valor de 400 millones de dólares.

Tras el operativo militar y la captura del líder del régimen Nicolás Maduro, quien encara cargos por narcoterrorismo, el presidente de EU, Donald Trump, ha dicho que "hay que hacer algo con México" en la lucha contra el narcotráfico.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha criticado que "la acción unilateral y la invasión no pueden ser la base de las relaciones internacionales en el siglo XXI". Aseguró que había rechazado repetidamente las ofertas de Trump de intervención militar contra los cárteles.

Sheinbaum declaró en diciembre que los envíos de petróleo de México a Cuba "se realizaron dentro del marco legal de un país soberano... todo es legal". Funcionarios de Pemex proporcionarían información en enero, añadió. La compañía declinó hacer más comentarios, reportó el medio Financial Times.

