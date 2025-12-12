Más Información

"La gente ya no quiere otro Monreal, nos agotamos el apellido", admitió Ricardo Monreal al hablar de la gubernatura de Zacatecas

Tigres vence al Toluca en la Final de Ida, pero deja con vida a los Diablos Rojos

Leyendas de México y Brasil se enfrentarán en el Estadio Azteca; ¿Cuándo será el partido?

Dan libertad condicional a dos exservidores implicados en "Estafa Maestra"; deben pagar 62 mdp por reparación del daño

Sheinbaum prevé que con Acuerdo Nacional Contra la Extorsión disminuya este delito; vamos a avanzar mucho más, dice

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Corte avala que mujeres musulmanas puedan obtener pasaporte sin quitarse hiyab en toma de foto; reconoce “libertad religiosa”

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Frente frío 20 congela este 11 y 12 de diciembre; conoce los estados afectados

Desalojan 20 viviendas tras fuga de combustible en Atotonilco de Tula, Hidalgo; chorro de hidrocarburo supera los 20 metros de altura

Kiev/Washington.— El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este jueves que Estados Unidos propone la retirada del ejército ucraniano de los territorios que aún controla en la región oriental de Donetsk y la creación, en su lugar, de una “zona económica libre” y desmilitarizada.

“[Los estadounidenses] ven a las fuerzas ucranianas abandonar el territorio de la región de Donetsk, y el supuesto compromiso es que las fuerzas rusas no entren en este territorio (...) al que ya denominan ‘zona económica libre’”, dijo Zelensky a los periodistas en Kiev.

El mandatario ucraniano señaló que Washington sigue presionando a Kiev para que haga grandes concesiones territoriales a Rusia con el fin de poner fin al conflicto. La contienda empezó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y ya ha causado la muerte de decenas de miles de personas.

La región de Donetsk es uno de los principales puntos de discordia en las conversaciones con Estados Unidos, aseguró Zelenski.

Las negociaciones se intensificaron después de que Washington presentara un plan para poner fin al conflicto, pero que fue criticado por Kiev y sus aliados por ser demasiado favorable a Moscú.

“Tenemos dos puntos clave de discordia: el territorio de Donetsk y todo lo relacionado con él, y la central nuclear de Zaporiyia. Estos son los dos temas que seguimos debatiendo”, declaró Zelensky en una rueda de prensa.

También afirmó que cualquier posible compromiso sobre el territorio debería decidirse mediante votación popular.

“Creo que el pueblo de Ucrania responderá esa pregunta. Sea por elecciones o referéndum, debe ser una posición del pueblo de Ucrania”, declaró. Ucrania afirmó el miércoles que entregó a Washing- ton el plan actualizado para poner fin a la invasión rusa, pero señaló que no revelaría los detalles de sus enmiendas hasta conocer la reacción de la parte estadounidense.

Desde Washington, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “está extremadamente frustrado con ambos bandos de esta guerra”. “Él ya no quiere más conversaciones. Quiere acción. Quiere que esta guerra llegue a su fin”, añadió.

Zelensky también pidió a los diputados preparar reformas legales para hacer posible la celebración de elecciones bajo la ley marcial, y dijo que está dispuesto a apoyar la realización de comicios si se celebran dentro de un plazo adecuado y de forma legítima y segura.

“Lo más importante es que las elecciones se celebren legítimamente. Si es posible que nuestros socios nos ayuden a organizar el proceso electoral de forma segura y dentro de un plazo adecuado, lo apoyaré”, dijo Zelensky en conversación con periodistas, según la agencia Ukrinform.

“Para que esto no sea sólo una señal mediática he solicitado a los diputados del pueblo de Ucrania que preparen enmiendas legislativas sobre la posibilidad de celebrar elecciones durante la ley marcial”, agregó el mandatario de Ucrania.

