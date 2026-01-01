Más Información
Berlín. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó este jueves que la entrada de su país en la Unión Europea (UE) forma parte de las garantías de seguridad a las que aspira Kiev, en el marco de los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra de agresión rusa.
En un mensaje publicado en X tras hablar con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, Zelensky subrayó que “la membresía de Ucrania en la UE es una de las garantías de seguridad para nosotros, y por nuestra parte siempre estaremos haciendo lo necesario”.
Lee también EU ofrece garantías de seguridad por 15 años a Ucrania, afirma Zelensky
Zelensky abordó con su homólogo chipriota, en el día en que Chipre asumió la Presidencia del Consejo de la UE, los últimos avances de los esfuerzos diplomáticos de Ucrania y Estados Unidos, después de que el pasado domingo el jefe del Estado ucraniano se reuniera durante tres horas en Florida con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
“El trabajo para lograr la paz ocupa prácticamente las 24 horas. No puede haber pausas”, dijo Zelensky antes de agradecer a Chipre y los chipriotas el apoyo a la causa ucraniana frente a la invasión rusa.
