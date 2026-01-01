Más Información

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Reportan alrededor de 40 muertos y 115 heridos por incendio en bar de Suiza durante festejos de Año Nuevo

VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza

Activan fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en el sureste del Valle de México

Calles de la CDMX lucen vacías en el primer día del 2026; reportan transporte público sin tumultos

Ataque durante los primeros minutos del 2026 deja un policía muerto y otro lesionado en Tocumbo, Michoacán; los criminales lograron huir

Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

Mundial 2026 eleva riesgos de ciberataques, alertan; ven a empresas poco preparadas

Detienen a exalcalde de Atoyac, Veracruz; es acusado de asesinar a una persona en abril de 2025

Reforma se llena de música electrónica con más de 250 mil asistentes; Brugada desea amor y bienestar para 2026

Berlín. El presidente de Ucrania,, afirmó este jueves que la entrada de su país en la Unión Europea (UE) forma parte de las garantías de seguridad a las que aspira Kiev, en el marco de los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra de agresión rusa.

En un mensaje publicado en X tras hablar con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, Zelensky subrayó que “la membresía de Ucrania en la UE es una de las garantías de seguridad para nosotros, y por nuestra parte siempre estaremos haciendo lo necesario”.

Zelensky abordó con su homólogo chipriota, en el día en que Chipre asumió la Presidencia del Consejo de la UE, los últimos avances de los esfuerzos diplomáticos de Ucrania y , después de que el pasado domingo el jefe del Estado ucraniano se reuniera durante tres horas en Florida con su homólogo estadounidense, .

“El trabajo para lograr la paz ocupa prácticamente las 24 horas. No puede haber pausas”, dijo Zelensky antes de agradecer a Chipre y los chipriotas el apoyo a la causa ucraniana frente a la invasión rusa.

