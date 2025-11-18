Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ese martes a Arabia Saudí como "un importante aliado" para la OTAN, durante una cena en la Casa Blanca en honor del príncipe heredero Mohammed bin Salman.

Trump, durante una cena auspiciada para Mohammed bin Salman, precisó que elevará a Arabia Saudí al estatus de aliado principal fuera de la OTAN, una categoría reservada para países con los que Washington mantiene una cooperación militar y estratégica estrecha.

El mandatario afirmó que esta designación refleja una "nueva era" en la relación bilateral y busca reforzar la coordinación en materia de seguridad regional.

El estatus conlleva beneficios concretos para Arabia, entre ellos el acceso prioritario a equipamiento militar estadounidense.

Trump adelantó que su Gobierno respaldará la venta de aviones de combate F-35 a Riad, un paso que durante años había generado reservas en Washington por su posible impacto en el equilibrio estratégico en Oriente Medio.

"I'm pleased to announce that we are taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally." - President Donald J. Trump 🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/PXXGGCBPGU — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2025

Por su parte, el príncipe tomó la palabra luego del discurso del republicano y enfatizó que cree que "las oportunidades son enormes", elogió la manera de hablar del presidente y finalizó así su breve intervención.

Con esta decisión, Estados Unidos eleva a 19 países bajo el título de "aliado principal fuera de la OTAN", el último había sido Kenia que fue agregado en mayo pasado por su papel en la misión de seguridad de Haití.

Otros países que tienen ese estatus son Israel, Egipto, Jordania, Baréin, Kuwait, Marruecos, Túnez, Afganistan y Pakistán.

