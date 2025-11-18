Más Información
UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados
Senado de EU aprueba ley para publicar archivos de Epstein; pasa al despacho de Trump para su promulgación
Alex Fernández pospone concierto que ofrecería en Uruapan por la violencia y por respeto a la memoria de Carlos Manzo: "México está de luto"
Christian Nodal genera caos a su llegada al Reclusorio Norte; evita orden de aprehensión tras comparecer en CDMX
Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos
Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ese martes a Arabia Saudí como "un importante aliado" para la OTAN, durante una cena en la Casa Blanca en honor del príncipe heredero Mohammed bin Salman.
Trump, durante una cena auspiciada para Mohammed bin Salman, precisó que elevará a Arabia Saudí al estatus de aliado principal fuera de la OTAN, una categoría reservada para países con los que Washington mantiene una cooperación militar y estratégica estrecha.
El mandatario afirmó que esta designación refleja una "nueva era" en la relación bilateral y busca reforzar la coordinación en materia de seguridad regional.
Lee también Posponen Audiencia de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy” en Corte de EU
El estatus conlleva beneficios concretos para Arabia, entre ellos el acceso prioritario a equipamiento militar estadounidense.
Trump adelantó que su Gobierno respaldará la venta de aviones de combate F-35 a Riad, un paso que durante años había generado reservas en Washington por su posible impacto en el equilibrio estratégico en Oriente Medio.
Por su parte, el príncipe tomó la palabra luego del discurso del republicano y enfatizó que cree que "las oportunidades son enormes", elogió la manera de hablar del presidente y finalizó así su breve intervención.
Lee también Senado de EU aprueba proyecto de ley para publicar archivos de Epstein
Con esta decisión, Estados Unidos eleva a 19 países bajo el título de "aliado principal fuera de la OTAN", el último había sido Kenia que fue agregado en mayo pasado por su papel en la misión de seguridad de Haití.
Otros países que tienen ese estatus son Israel, Egipto, Jordania, Baréin, Kuwait, Marruecos, Túnez, Afganistan y Pakistán.
mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]