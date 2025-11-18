Más Información

UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados

UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados

Senado de EU aprueba ley para publicar archivos de Epstein; pasa al despacho de Trump para su promulgación

Senado de EU aprueba ley para publicar archivos de Epstein; pasa al despacho de Trump para su promulgación

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

Alex Fernández pospone concierto que ofrecería en Uruapan por la violencia y por respeto a la memoria de Carlos Manzo: "México está de luto"

Alex Fernández pospone concierto que ofrecería en Uruapan por la violencia y por respeto a la memoria de Carlos Manzo: "México está de luto"

Christian Nodal genera caos a su llegada al Reclusorio Norte; evita orden de aprehensión tras comparecer en CDMX

Christian Nodal genera caos a su llegada al Reclusorio Norte; evita orden de aprehensión tras comparecer en CDMX

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Revisión del T-MEC ya impacta en economía de México y demora inversiones, advierte Moody’s

Revisión del T-MEC ya impacta en economía de México y demora inversiones, advierte Moody’s

Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza

Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

Mapa: Playa Bagdad en Tamaulipas, lugar donde estadounidenses colocaron letreros de "zona restringida"; punto de turismo "espacial"… y de basura de SpaceX

Mapa: Playa Bagdad en Tamaulipas, lugar donde estadounidenses colocaron letreros de "zona restringida"; punto de turismo "espacial"… y de basura de SpaceX

La audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, ", fue pospuesta para el 8 de enero de 2026 luego de ser solicitada por la fiscalía y la defensa, el lunes.

El cambio de fecha también obedece a un cambio de abogados, luego de que Carrillo Fuentes ya no enfrenta la pena de muerte y por ello decidió cambiar su defensa, indican documentos judiciales.

Desde abril se informó que "El Viceroy" negocia un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de EU, según trascendió durante una breve audiencia en una corte federal neoyorquina.

Lee también

Carrillo Fuentes es hermano de Amado Carrillo Fuentes -alias "El señor de los cielos"- y fundador del poderoso Cártel de Juárez.

Desde esa fecha, se informó que "se ha estado negociando desde hace dos meses y creemos que hay posibilidad de llegar a un acuerdo", dijo la Fiscalía a la jueza, en una audiencia que duró menos de 10 minutos y en la que al acusado se le vio sonreír con su equipo de defensa y conversar animadamente con el traductor asignado por la corte, mientras esperaban a la magistrada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años abre nuevo registro en CDMX: Fecha y requisitos. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años abre nuevo registro en CDMX: Fecha y requisitos

Licencia permanente CDMX: Brugada confirma ampliación del plazo, ¿subirá el precio en 2026? Foto: Canva

Clara Brugada anuncia extensión de la licencia permanente en CDMX: ¿Aumentará de precio para 2026?

iStock/ Prostock-Studio/ agcuesta/ visa americana en CDMX

Embajada de Estados Unidos cambia de sede: Nueva dirección y dónde serán las entrevistas de visa en CDMX

Visa americana y Mundial 2026. iStock/DesignRage/ AaronAmat

FIFA Pass: Estados Unidos te adelantará la cita para visa si vas al Mundial 2026

Aeropuerto. iStock/ Ljupco

Destinos de invierno a los que puedes llegar con una escala en el Aeropuerto DFW