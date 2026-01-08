Más Información

Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro

SESNSP reporta baja en delitos de alto impacto; resalta disminución de homicidio doloso en 26 estados

Tren Interoceánico: Sheinbaum pide celeridad a FGR tras descarrilamiento; no es necesario que víctimas se acerquen a abogados, insiste

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

China denuncia incautación de petrolero ruso; defiende cooperación energética con Moscú

Captura de Nicolás Maduro en Venezuela: ¿Qué es "Pizza Index", la curiosa teoría que “predice” un operativo militar inminente de EU?

Ataques de drones rusos dejaron temporalmente sin electricidad a toda la región sureña de Zaporiyia en y dejaron a más de 600 mil hogares en la región central de Dnipro sin electricidad, informaron autoridades el jueves.

El bombardeo ocurrió en el contexto de los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para detener los combates, casi cuatro años después de que Rusia invadiera a su vecino.

Ucrania y sus aliados occidentales han estado trabajando para establecer un marco para un acuerdo de paz, pero Moscú no ha dado ninguna señal pública de estar dispuesto a ceder.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky fustigó a Rusia por atacar servicios públicos.

"No hay una justificación militar para tales ataques a instalaciones energéticas e infraestructuras que dejan a la gente sin electricidad y calefacción en condiciones invernales", afirmó Zelensky en las redes sociales.

Rusia ha atacado repetidamente la red eléctrica de Ucrania desde que invadió, negando a los civiles calefacción y agua corriente en una estrategia que los funcionarios ucranianos llaman "convertir el invierno en un arma".

En años pasados, ataques rusos con drones han dejado sin electricidad a otras ciudades ucranianas como la de Odesa. FOTO: EFE/EPA
En años pasados, ataques rusos con drones han dejado sin electricidad a otras ciudades ucranianas como la de Odesa. FOTO: EFE/EPA

La región de Zaporiyia, que antes de la guerra tenía una población de alrededor de 1.5 millones, se quedó sin electricidad durante cuatro horas por primera vez desde la invasión.

Los equipos de emergencia repararon la red en Zaporiyia, pero en Dnipro aún no había electricidad para cientos de miles de personas el jueves por la tarde, declaró la empresa privada de energía DTEK.

"Es importante que nuestros socios en todo el mundo respondan al abuso de Rusia contra la gente", expresó Zelensky. Ha instado a los países a ejercer una mayor presión sobre Moscú para detener su agresión.

Listo, acuerdo para garantías de seguridad a Ucrania: Zelensky

Un acuerdo para que Estados Unidos proporcione garantías de seguridad a Ucrania en el período posterior a la guerra "está listo para ser finalizado", indicó Zelensky, señalando que podría firmarlo junto al mandatario norteamericano Donald Trump.

El acuerdo ayudaría a disuadir cualquier ataque ruso futuro, pero solo después de que se alcance un acuerdo de paz.

Zelensky dijo que Ucrania, Estados Unidos y los países europeos todavía están discutiendo la reconstrucción y el desarrollo postguerra.

Ucrania ha presentado a los funcionarios estadounidenses posibles opciones para un acuerdo de paz, y Washington las discutirá con Rusia, afirmó Zelensky.

"Estamos esperando una respuesta sobre si el enemigo está realmente dispuesto a terminar la guerra", añadió Zelensky.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso señaló que las defensas aéreas derribaron 66 drones ucranianos durante la noche sobre regiones rusas, la Crimea ilegalmente anexada, el Mar Negro y el Mar de Azov.

