Trump sube la tensión; abre ahora frentes con Rusia y la UE

La mañanera de Sheinbaum, 08 de enero, minuto a minuto

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

Sismo del 2 de enero pone en crisis a clínica de Guerrero; empleados acusan que el lugar está siniestrado

Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Suman tres exfuncionarios de García Luna detenidos, acusados en presunta red de lavado; así operaban

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Redadas, tiroteos y muerte de migrantes en Estados Unidos; los casos que exhiben el lado oscuro del ICE

Trump anuncia reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca; tras llamada telefónica, Marco Rubio gestiona el encuentro

La diplomacia rusa acusó el jueves a de avivar "tensiones militares y políticas" tras la incautación de un vinculado a Moscú en el Atlántico Norte, en el marco del bloqueo de Washington a las exportaciones de petróleo venezolano.

"El hecho de que Washington esté dispuesto a provocar graves es lamentable y alarmante", señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La cancillería dijo que la incautación de Estados Unidos de este petrolero y la complicidad de Londres eran "peligrosas e irresponsables".

Este incidente, agregó, podría dañar aún más las "relaciones ruso-estadounidenses extremadamente tensas" debido a los desacuerdos acumulados en los últimos años.

El nombre y el estatus exacto del buque -y, por lo tanto, la legalidad de la operación- son objeto de desacuerdos.

Moscú lo denomina Marinera y afirma que obtuvo el 24 de diciembre una autorización provisional para navegar bajo pabellón ruso.

Pero para Washington se llama Bella 1, no tiene pabellón tras haber navegado bajo una bandera falsa, y forma parte de la flota fantasma venezolana utilizada para transportar petróleo objeto de sanciones estadounidenses.

Imagen compartida en X por el Mando Europeo Estadounidense que muestra el petrolero Bella 1, que fue confiscado en el Atlántico. FOTO: AFP
Moscú rechaza acusaciones de navegación bajo falso pabellón

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia rechazó el jueves estas acusaciones de navegación bajo falso pabellón, asegurando que Moscú había proporcionado en repetidas ocasiones "información fiable" sobre la propiedad rusa del buque y su estatus.

El ministerio recordó además que el derecho internacional establece "expresamente" que los buques en alta mar están bajo la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón.

"La detención y el registro de un buque en alta mar solo son posibles sobre la base de una lista cerrada de motivos, como la piratería o la trata de esclavos, que evidentemente no son aplicables al Marinera", indicó el ministerio.

"En todos los demás casos, tales acciones solo están autorizadas con el consentimiento del Estado del pabellón -en este caso, Rusia-", añadió.

Durante una operación militar llevada a cabo el miércoles entre Islandia y Escocia, guardacostas estadounidenses, con ayuda de los británicos, interceptaron y tomaron el control del petrolero, con los tanques vacíos, al que perseguían desde el 21 de diciembre.

