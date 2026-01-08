Más Información

Trump sube la tensión; abre ahora frentes con Rusia y la UE

Trump sube la tensión; abre ahora frentes con Rusia y la UE

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

Sismo del 2 de enero pone en crisis a clínica de Guerrero; empleados acusan que el lugar está siniestrado

Sismo del 2 de enero pone en crisis a clínica de Guerrero; empleados acusan que el lugar está siniestrado

Fiscalía de Guerrero investiga a alcaldesa de Acapulco por cohecho; indagatoria está relacionada con collar de 227 mil pesos

Fiscalía de Guerrero investiga a alcaldesa de Acapulco por cohecho; indagatoria está relacionada con collar de 227 mil pesos

Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa

Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Suman tres exfuncionarios de García Luna detenidos, acusados en presunta red de lavado; así operaban

Suman tres exfuncionarios de García Luna detenidos, acusados en presunta red de lavado; así operaban

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Redadas, tiroteos y muerte de migrantes en Estados Unidos; los casos que exhiben el lado oscuro del ICE

Redadas, tiroteos y muerte de migrantes en Estados Unidos; los casos que exhiben el lado oscuro del ICE

Trump anuncia reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca; tras llamada telefónica, Marco Rubio gestiona el encuentro

Trump anuncia reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca; tras llamada telefónica, Marco Rubio gestiona el encuentro

El presidente de Estados Unidos, , ha asegurado que su país podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus enormes reservas durante años e insistió en que el gobierno interino del país —todos antiguos funcionarios leales al ahora encarcelado — no está "dando todo lo que consideramos necesario".

"Solo el tiempo lo dirá", respondió en una entrevista con The New York Times al ser preguntado por el tiempo que la administración exigirá la supervisión directa de la nación sudamericana.

"La reconstruiremos de una manera muy rentable", declaró Trump al Times. "Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente".

Lee también:

Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que funcionarios de la administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir efectivamente el control de la venta de petróleo venezolano indefinidamente, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso.

Trump no respondió a preguntas sobre por qué reconoció a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como la nueva mandataria de Venezuela en lugar de respaldar a María Corina Machado, la líder opositora.

Lee también:

Se limitó a decir que "Marco habla con ella todo el tiempo" y agregó: "Les diré que estamos en constante comunicación con ella y con el gobierno".

El presidente estadounidense tampoco se comprometió a dar una fecha para la posible celebración de elecciones en Venezuela.

Mientras se producía la entrevista, los periodistas del New York Times vieron cómo Trump hizo una pausa para atender una llamada del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien había sido amenazado por el presidente estadounidense con atacar al país por su papel como centro de distribución de cocaína.

Al conectar la llamada, el presidente invitó a los reporteros del Times a permanecer en el Despacho Oval para escuchar la conversación con Petro, con la condición de que su contenido no fuera grabado. Se le unieron en la sala el vicepresidente J.D. Vance y Rubio, quienes se marcharon al finalizar la llamada.

Según el Times, la llamada de Petro, que duró aproximadamente una hora, pareció disipar cualquier amenaza inmediata de acción militar estadounidense y Trump indicó que creía que la "decapitación" del régimen de Maduro había intimidado a otros líderes de la región para que se alinearan. EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS: Así puedes sumar semanas cotizadas sin patrón con aportaciones voluntarias. Foto: Especial / IMSS

IMSS: Así puedes sumar semanas cotizadas sin patrón con aportaciones voluntarias

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

Renovar el pasaporte mexicano en 2026: costos actualizados, requisitos y trámite paso a paso

Infonavit Este es el tiempo mínimo que debes trabajar para obtener un crédito. Foto: Especial

Infonavit: Este es el tiempo mínimo que debes trabajar para obtener un crédito

Vuelos baratos/iStock/Valerii Evlakhov

Estas son las fechas más baratas para volar en Estados Unidos este 2026

Aeroméxico. iStock/Boarding1Now

Aeroméxico se posiciona como la aerolínea más puntual del mundo: Aquí el Top 10