Más Información
Trump anuncia que se reunirá con Petro próximamente en la Casa Blanca, en Washington, tras una llamada telefónica
Trump anuncia que Venezuela comprará sólo productos fabricados en EU; inversión incluirá alimentos, medicinas y equipo médico
Cae Eduardo Gómez, otro excolaborador de García Luna; es señalado de desvío de recursos en el sistema penitenciario
CJNG es el autor de emboscada contra empresario del mercado de abastos en Zapopan: Fiscalía de Jalisco; tenía antecedentes penales, reitera
Venezuela negocia con EU venta de volúmenes de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales", afirma
EU pone a Diosdado Cabello al nivel de Bin Laden; esta es la millonaria recompensa que ofrecen por él
VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cártel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México
Sheinbaum aborda con cónsules y embajadores situación en Venezuela y EU; revisan planes para 2026 y “momento histórico”
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en Truth Social que se reunirá con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, próximamente en Washington, tras una llamada teléfonica.
Trump añadió que "fue un gran honor hablar" con Petro. Añadió que el colombiano "me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido".
"Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente".
Trump agregó que "el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C".
Petro y Trump conversaron este miércoles por teléfono por primera vez en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó el sábado pasado tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un operación estadounidense en Caracas.
Lee también Trump tiene "cerebro senil", dice Gustavo Petro; acusa que ve "a los libertarios de verdad como narcoterroristas"
Fuentes del Gobierno colombiano confirmaron a EFE la conversación entre los presidentes, cuyos detalles posiblemente sean revelados por Petro durante su intervención en las manifestaciones que convocó en defensa "a la soberanía" tras las amenazas de su homólogo estadounidense.
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]