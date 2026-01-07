Más Información

Trump anuncia que se reunirá con Petro próximamente en la Casa Blanca, en Washington, tras una llamada telefónica

Trump anuncia que Venezuela comprará sólo productos fabricados en EU; inversión incluirá alimentos, medicinas y equipo médico

Cae Eduardo Gómez, otro excolaborador de García Luna; es señalado de desvío de recursos en el sistema penitenciario

"Era un ser humano increíble"; identifican a mujer asesinada durante redada de ICE en Minneapolis

CJNG es el autor de emboscada contra empresario del mercado de abastos en Zapopan: Fiscalía de Jalisco; tenía antecedentes penales, reitera

Venezuela negocia con EU venta de volúmenes de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales", afirma

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

EU pone a Diosdado Cabello al nivel de Bin Laden; esta es la millonaria recompensa que ofrecen por él

VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cártel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México

Pemex bajo presión; inversión en Venezuela puede desplazar atractivo de México, advierte IMCO

Sheinbaum aborda con cónsules y embajadores situación en Venezuela y EU; revisan planes para 2026 y “momento histórico”

Vinculan a proceso a Yoel Alter integrante de la secta Lev Tahor; lo señalan de sustracción de menores y matrimonios forzados

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en Truth Social que se reunirá con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, próximamente en Washington, tras una llamada teléfonica.

Trump añadió que "fue un gran honor hablar" con Petro. Añadió que el colombiano "me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido".

"Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente".

Trump agregó que "el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C".

Petro y Trump conversaron este miércoles por teléfono por primera vez en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó el sábado pasado tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un operación estadounidense en Caracas.

Fuentes del Gobierno colombiano confirmaron a EFE la conversación entre los presidentes, cuyos detalles posiblemente sean revelados por Petro durante su intervención en las manifestaciones que convocó en defensa "a la soberanía" tras las amenazas de su homólogo estadounidense.

