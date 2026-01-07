Trump anuncia que se reunirá con Petro próximamente en la Casa Blanca, en Washington, tras una llamada telefónica

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en Truth Social que se reunirá con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, próximamente en Washington, tras una llamada teléfonica.

Trump añadió que "fue un gran honor hablar" con Petro. Añadió que el colombiano "me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido".

"Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente".

Trump agregó que "el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C".

Petro y Trump conversaron este miércoles por teléfono por primera vez en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó el sábado pasado tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un operación estadounidense en Caracas.

Lee también Trump tiene "cerebro senil", dice Gustavo Petro; acusa que ve "a los libertarios de verdad como narcoterroristas"

Fuentes del Gobierno colombiano confirmaron a EFE la conversación entre los presidentes, cuyos detalles posiblemente sean revelados por Petro durante su intervención en las manifestaciones que convocó en defensa "a la soberanía" tras las amenazas de su homólogo estadounidense.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa