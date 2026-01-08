París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que Estados Unidos se está "alejando gradualmente" de algunos aliados y haciendo caso omiso a las reglas internacionales", en su discurso anual en París ante los embajadores de Francia.

En ese foro, Macron alertó también sobre el hecho de que en este momento las grandes potencias presentan "una verdadera tentación de repartirse el mundo".

"Las instituciones del multilateralismo funcionan cada vez con menos eficacia. Nos encontramos en un mundo de grandes potencias con una verdadera tentación de repartirse el mundo", afirmó Macron, tras alertar también sobre lo que llamó una creciente "agresión neocolonial" en las relaciones diplomáticas.

El mandatario realizó estas declaraciones durante su tradicional discurso ante los embajadores franceses en el mundo, que este año se celebra tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela, que llevó a la captura de Nicolás Maduro, y las amenazas de anexionar Groenlandia. *Con información de EFE

