El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que su poder como comandante en jefe está limitado únicamente por su “propia moralidad”.

En una entrevista con el medio The New York Times se le cuestionó si existían límites a su poder global, Trump respondió: "Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme".

"No necesito el derecho internacional", añadió. "No busco hacerle daño a nadie", respondió al Times. El medio dice que lo presionó sobre si su administración debía acatar el derecho internacional, y respondió: "Sí, lo hago". “Depende de cuál sea su definición de derecho internacional”, añadió.

Sobre Europa dijo que “quiero que mejoren”. “Creo que siempre nos llevaremos bien con Europa, pero quiero que mejoren. Fui yo quien consiguió que gastaran más en, ya sabes, más PIB en la OTAN. Pero si nos fijamos en la OTAN, puedo decir que a Rusia no le preocupa en absoluto ningún otro país que no sea nosotros”.

El presidente añadió: "He sido muy leal a Europa. He hecho un buen trabajo. Si no fuera por mí, Rusia tendría ahora mismo toda Ucrania".

