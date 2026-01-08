Más Información
Trump reitera que el Gobierno cubano “está muy cerca” de caer; señala que el fin del apoyo venezolano precipitaría su derrumbe
Rocío San Miguel y otros presos políticos liberados en Venezuela; esta es la lista preliminar divulgada
Cuerpo de Federico, niño de 2 años que falleció en accidente aéreo en Galveston, Texas, llega a Campeche; es velado en Escárcega
Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa
Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo
Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años
"Estamos en riesgo, porque la amenaza es real", afirmó Petro a NYT; llamada con Trump disipó crisis entre Colombia y Estados Unidos
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que su poder como comandante en jefe está limitado únicamente por su “propia moralidad”.
En una entrevista con el medio The New York Times se le cuestionó si existían límites a su poder global, Trump respondió: "Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme".
"No necesito el derecho internacional", añadió. "No busco hacerle daño a nadie", respondió al Times. El medio dice que lo presionó sobre si su administración debía acatar el derecho internacional, y respondió: "Sí, lo hago". “Depende de cuál sea su definición de derecho internacional”, añadió.
Lee también Embajada de EU en Kiev alerta ataque aéreo en los próximos días; pide a sus ciudadanos utilizar aplicación de alerta
Sobre Europa dijo que “quiero que mejoren”. “Creo que siempre nos llevaremos bien con Europa, pero quiero que mejoren. Fui yo quien consiguió que gastaran más en, ya sabes, más PIB en la OTAN. Pero si nos fijamos en la OTAN, puedo decir que a Rusia no le preocupa en absoluto ningún otro país que no sea nosotros”.
El presidente añadió: "He sido muy leal a Europa. He hecho un buen trabajo. Si no fuera por mí, Rusia tendría ahora mismo toda Ucrania".
Trump reitera que el Gobierno cubano “está muy cerca” de caer; señala que el fin del apoyo venezolano precipitaría su derrumbe
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]