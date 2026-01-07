Más Información
La Policía Nacional de España, en coordinación con la DEA, logró desarticular la mayor red de tráfico de metanfetamina detectada hasta ahora en Europa, una organización con conexiones directas en México y vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Como parte de la segunda etapa del operativo denominado “Saga”, las autoridades lograron la captura de algunos de sus integrantes, entre ellos un presunto enlace del Cártel de Sinaloa y un empresario del sector marmolero.
Estas son las principales claves del entramado criminal:
Método de ocultamiento: droga dentro de mármol
La metanfetamina era escondida en piedras de mármol importadas desde México. Las piezas llegaban a Europa a través de empresas fachada, lo que permitía evadir los controles aduaneros en puertos españoles.
Empresas legales como fachada
El operativo permitió identificar a un empresario marmolero que recibía los cargamentos. Las autoridades determinaron que la red utilizaba negocios legales para introducir la droga y distribuirla posteriormente en distintos países.
Detenciones clave y presencia del Cártel de Sinaloa
En la segunda fase de la llamada Operación Saga fueron detenidas nueve personas, entre ellas un integrante del Cártel de Sinaloa, lo que confirma el alcance transnacional de la estructura.
El mayor decomiso de metanfetamina en Europa
La organización ya había sido detectada en 2024, cuando se incautaron mil 800 kilos de metanfetamina, el mayor aseguramiento de esta droga en territorio europeo.
Estatua de mármol, el envío fallido
En julio de ese mismo año, la policía interceptó 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de "Popoye" con destino a Tenerife, en las Islas Canarias.
Diversificación de envíos y rutas
Además de la metanfetamina, los agentes hallaron 38 kilos de marihuana que tenían como destino Finlandia, lo que evidencia que la red operaba más allá del mercado español.
Millones ocultos bajo tierra
Durante los cateos fue localizado un búnker bajo una nave industrial en Valencia con casi tres millones de euros en efectivo, producto del blanqueo de capitales.
Reorganización tras los golpes
Las investigaciones revelan que, tras los aseguramientos, algunos integrantes intentaron reactivar el negocio desde España y México, lo que demuestra la capacidad de adaptación de la red.
Ciudades clave de operación
La organización tenía presencia en Madrid, Valencia, Alicante y Málaga, donde operaban tanto los puntos de recepción como de redistribución de la droga.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para ubicar otros posibles vínculos internacionales de esta estructura criminal que utilizó rutas comerciales legales para traficar droga desde México hacia Europa.
desa/rmlgv
