Tren Interoceánico sigue parado; continúan suspendidas las corridas en dos líneas

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Rescate en Refugio Franciscano confronta a animalistas, Gobierno de CDMX y Fundación; "serán trasladados a espacios seguros", asegura Brugada

Golpe a la red de lavado de García Luna; suman tres excolaboradores detenidos por corrupción

Trump ordena retiro de EU de 66 organizaciones internacionales; "ya no sirven a los intereses nacionales", señala

Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa

Petro conversa con Delcy Rodríguez y propone diálogo tripartito con EU; busca contener crisis en Venezuela

"Era un ser humano increíble"; identifican a mujer asesinada durante redada de ICE en Minneapolis

Trump anuncia que Venezuela comprará sólo productos fabricados en EU; inversión incluirá alimentos, medicinas y equipo médico

Pemex bajo presión; inversión en Venezuela puede desplazar atractivo de México, advierte IMCO

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

La Policía Nacional de España, en coordinación con la DEA, logró desarticular la mayor red de tráfico de metanfetamina detectada hasta ahora en Europa, una organización con conexiones directas en México y vínculos con el .

Como parte de la segunda etapa del operativo denominado “Saga”, las autoridades lograron la captura de algunos de sus integrantes, entre ellos un presunto enlace del Cártel de Sinaloa y un empresario del sector marmolero.

Estas son las principales claves del entramado criminal:

Método de ocultamiento: droga dentro de mármol

La metanfetamina era escondida en piedras de mármol importadas desde México. Las piezas llegaban a Europa a través de empresas fachada, lo que permitía evadir los controles aduaneros en puertos españoles.

Empresas legales como fachada

El operativo permitió identificar a un que recibía los cargamentos. Las autoridades determinaron que la red utilizaba negocios legales para introducir la droga y distribuirla posteriormente en distintos países.

Detenciones clave y presencia del Cártel de Sinaloa

En la segunda fase de la llamada Operación Saga fueron detenidas nueve personas, entre ellas un integrante del Cártel de Sinaloa, lo que confirma el alcance transnacional de la estructura.

El mayor decomiso de metanfetamina en Europa

La organización ya había sido detectada en 2024, cuando se incautaron mil 800 kilos de metanfetamina, el mayor aseguramiento de esta droga en territorio europeo.

Estatua de mármol, el envío fallido

En julio de ese mismo año, la policía interceptó 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una con destino a Tenerife, en las Islas Canarias.

Diversificación de envíos y rutas

Además de la metanfetamina, los agentes hallaron 38 kilos de marihuana que tenían como destino Finlandia, lo que evidencia que la red operaba más allá del mercado español.

Millones ocultos bajo tierra

Durante los cateos fue localizado un búnker bajo una nave industrial en Valencia con casi tres millones de euros en efectivo, producto del blanqueo de capitales.

Reorganización tras los golpes

Las investigaciones revelan que, tras los aseguramientos, algunos integrantes intentaron reactivar el negocio desde España y México, lo que demuestra la capacidad de adaptación de la red.

Ciudades clave de operación

La organización tenía presencia en Madrid, Valencia, Alicante y Málaga, donde operaban tanto los puntos de recepción como de.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para ubicar otros posibles vínculos internacionales de esta estructura criminal que utilizó rutas comerciales legales para traficar droga desde México hacia Europa.

