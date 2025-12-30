El pasado 24 de diciembre, el Gobierno de México informó sobre el decomiso de 62 motocicletas de alta gama y droga, ligadas al exatleta olímpico canadiense, Ryan James Wedding, buscado por el FBI de Estados Unidos y quien presuntamente está vinculado con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, durante el cateo no solo se encontraron las 62 motocicletas, pues recientemente el FBI ha estado publicando imágenes de otros objetos asegurados durante el operativo.

A través de un post dieron a conocer fotos de cuatro pinturas, dos de ellas son reproducciones oficiales del artista mexicano, Jesús Lima.

Cateo a propiedades de Ryan Wedding da como resultado el decomiso de 62 motos, pinturas, medallas y droga. (30/12/25) Foto: X @FBILosAngeles

Otra es la obra "Por mis pistolas" de ArtMex Talent y un retrato del expiloto de motociclismo y piloto de automovilismo italiano, Valentino Rossi, de las cuales se desconocen sus autores.

También se encontraron dos medallas del Canadian National Snowboard Championships.

The FBI is releasing additional photographs of items seized earlier this month by our Mexican law enforcement partners believed to be owned by FBI's Top Ten Fugitive Ryan Wedding. @rcmpgrcpolice, @LAPDHQ, @GobiernoMX



Ryan Wedding Top Ten Fugitive Wanted Poster:

👉… pic.twitter.com/1tfNZLzk8u — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 30, 2025

Lee también FBI difunde imágenes de motos ligadas al exolímpico Ryan Wedding incautadas en México; autoridades estiman valor en 40 mdd

FBI decomisó otros bienes de Ryan Wedding

El FBI de Estados Unidos difundió imágenes de cateos vinculados al exatleta olímpico canadiense, Ryan James Wedding, quién ahora es uno de los fugitivos más buscados por las autoridades estadounidenses.

La investigación forma parte de una operación coordinada entre autoridades mexicanas, el FBI, la Real Policía Montada de Canadá y la Policía de Los Ángeles, la cuál derivó en la ejecución de varios cateos en inmuebles de la Ciudad de México y el Estado de México durante diciembre.

De acuerdo con el FBI, las motocicletas decomisadas tienen un valor estimado de cerca de 40 millones de dólares, y forman parte de los activos asegurados en la indagatoria en torno a la red criminal que se le imputa a Wedding.

Además, durante los operativos también se incautaron otros objetos y evidencia, incluidos drogas, documentos y obras de arte.

Lee también Catean cuatro domicilios en busca de exatleta Ryan James; canadiense es ligado al Cártel de Sinaloa

Aseguran 62 motos vinculadas a exatleta olímpico perseguido por el FBI (29/12/2025). Foto: FBI Los Ángeles

En consecuencia, los inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades mexicanas, quiénes pusieron lo asegurado a disposición del Ministerio Público.

Ryan James Wedding, representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, está acusado por EU de liderar una organización dedicada al tráfico de cocaína en alianza con el Cártel de Sinaloa en México, por lo que enfrenta cargos por delitos de narcotráfico, asesinato y lavado de dinero.

La embajada de Estados Unidos en México ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita su captura, al tiempo que Wedding continúa prófugo y es considerado prioridad por las autoridades de ese país.

Con información de EFE.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv