El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, defendió su estilo de vida, señalando que "no soy un magnate" y que "sólo tengo una cuentica de ahorro".

En un discurso en Macarao, Caracas, el lunes, Maduro aseguró que "no soy magnate ni quiero riqueza material para mi vida". Dijo ser un "presidente obrero" y que "tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorro dónde me depositan mi sueldito de presidente".

Según él, gana mensualmente el equivalente a "dos petros", la criptomoneda creada por el gobierno venezolano. La cifra representa unos 120 dólares, o 2 mil 158 pesos mexicanos, al tipo de cambio oficial.

En tono de broma, Maduro dijo que, además de que gana poco, es su esposa, Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional venezolana (Parlamento), la que administra el dinero.

“A toda esa platica no le veo la cara porque cuando la voy a buscar, ya Cilita la agarró para comprar unas cositas", manifestó. "He cambiado la clave 20 veces y no sé cómo ella se entera". añadió. Las declaraciones se hicieron virales.

Transparencia Venezuela, filial de la red internacional con sede en Berlín, ha señalado que no existe información pública verificable sobre el salario presidencial de Maduro ni sobre su patrimonio.

En su informe "Pdvsa: privatización controlada por las familias en el poder y militarizada", la organización señala que los líderes chavistas controlan sectores estratégicos del Estado, en particular la industria petrolera, a través de testaferros, y que no hay mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Además, las declaraciones desataron indignación, en un país donde el salario mínimo es de 130 bolívares mensuales, que equivalen a unos 50 centavos de dólar.

Usuarios en redes sociales recordaron que Maduro se ha dejado ver usando un reloj Rolex que podría tener un valor cercano a los 80 mil dólares.

Las declaraciones de Maduro se producen en un contexto de presión creciente por parte de Estados Unidos, que señala al líder venezolano de encabezar el Cártel de los Soles y ofrece 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

El presidente Donald Trump elevó la apuesta al anunciar un ataque contra un muelle donde, dijo, barcos se proveen de drogas. De acuerdo con medios como CNN y The New York Times, la operación fue encabezada por la CIA y tuvio por objetivo un muelle venezolano utilizado por el Tren de Aragua. Hasta el momento, Maduro no ha hecho referencia alguna a este ataque.

Se trata del primer ataque terrestre de Estados Unidos en su lucha antinarco en América Latina, y se suma a las operaciones en El Caribe y el Pacífico contra supuestos botes cargados con drogas, que han dejado un centenar de muertos.

