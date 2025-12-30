Más Información

Lima.- Dos trenes que llevaban turistas a la ciudadela de piedra inca de , la joya del turismo de ubicada en el sureste del país sudamericano, chocaron el martes dejando al menos 15 heridos, entre ellos uno de gravedad, informó la policía.

El general Julio Becerra, jefe de la región policial Cusco, donde se encuentra Machu Picchu, dijo a la prensa local que la colisión de los trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail se produjo por la tarde a la altura del distrito de Vilcabamba, en un sector cercano a un sitio arqueológico llamado Qoriwayrachina.

“Ha habido un choque (de) dos trenes y tenemos preliminarmente 15 heridos, uno de ellos de gravedad”, dijo Becerra desde el local policial ubicado en la ciudad de Cusco que está a unos 53 kilómetros de distancia de Machu Picchu.

El jefe policial aseguró que todavía no se conocía las razones de la colisión. Ninguna de las empresas de transporte ferroviario se ha pronunciado hasta el momento.

La colisión se produjo a las 13.20 hora local (20.20 GMT) a la altura del kilómetro 80 de la vía, a su paso por el sector de, un sector de difícil acceso donde únicamente pasan los rieles en paralelo al río Vilcanota, en la sureña región andina de Cusco, según señaló la empresa Ferrocarril Transandino (FTSA), concesionaria de la vía.

Las primeras imágenes muestran que el choque ocurrió en un sector donde existe una única vía donde los trenes circulan en ambos sentidos y, al menos uno de las dos unidades siniestradas, transportaba turistas en su interior.

El Ministerio de Salud señaló en un comunicado que envió al lugar de los hechos un total de 12 ambulancias para brindar soporte especializado a heridos, sin determinar aún el número de afectados.

desa/mcc

