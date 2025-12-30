Más Información

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; expresidentes del PAN lamentan deceso

Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación

Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta

Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona

Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro

Evacuan a 100 empleados por incendio en empresa de Monterrey; un trabajador resultó con quemaduras

Nashville, Tennessee.- Altos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos impulsaron la acusación contra -la que calificaron como "máxima prioridad"- únicamente después de que fue deportado por error y se ordenó posteriormente su regreso a ese país, de acuerdo con una orden judicial desprecintada recientemente.

Ábrego García se ha declarado inocente ante un tribunal federal en Tennessee de cargos de tráfico de personas. Busca que se desestime el caso, argumentando que la acusación es vengativa, y que el gobierno del presidente Donald Trump busca castigarlo por la vergüenza de su deportación errónea.

Para respaldar su argumento, ha solicitado al gobierno que entregue documentos que revelen cómo se llegó a la decisión de procesarlo en 2025 por un incidente que había ocurrido casi tres años antes. El 3 de diciembre, el juez federal Waverly Crenshaw presentó una orden precintada (sellada) que obligaba al gobierno a proporcionar algunos documentos a Ábrego García y su equipo legal. La orden fue desprecintada (se le quitó el sello) el martes y arroja nueva luz sobre el caso.

Crenshaw había determinado anteriormente que existía "cierta evidencia" de que la acusación contra Ábrego García podría ser vengativa.

Mencionó en específico una declaración del subsecretario de Justicia, Todd Blanche, a un programa de Fox News que parecía dejar entrever que la agencia acusó a Ábrego García porque había ganado su caso de deportación injusta.

Rob McGuire, quien fue fiscal federal interino para el distrito medio de Tennessee hasta finales de diciembre, argumentó que esas declaraciones eran irrelevantes porque él solo tomó la decisión de procesar, y no tiene animosidad contra Ábrego García.

mcc

