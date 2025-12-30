Más Información
Nashville, Tennessee.- Altos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos impulsaron la acusación contra Kilmar Ábrego García -la que calificaron como "máxima prioridad"- únicamente después de que fue deportado por error y se ordenó posteriormente su regreso a ese país, de acuerdo con una orden judicial desprecintada recientemente.
Ábrego García se ha declarado inocente ante un tribunal federal en Tennessee de cargos de tráfico de personas. Busca que se desestime el caso, argumentando que la acusación es vengativa, y que el gobierno del presidente Donald Trump busca castigarlo por la vergüenza de su deportación errónea.
Para respaldar su argumento, ha solicitado al gobierno que entregue documentos que revelen cómo se llegó a la decisión de procesarlo en 2025 por un incidente que había ocurrido casi tres años antes. El 3 de diciembre, el juez federal Waverly Crenshaw presentó una orden precintada (sellada) que obligaba al gobierno a proporcionar algunos documentos a Ábrego García y su equipo legal. La orden fue desprecintada (se le quitó el sello) el martes y arroja nueva luz sobre el caso.
Crenshaw había determinado anteriormente que existía "cierta evidencia" de que la acusación contra Ábrego García podría ser vengativa.
Mencionó en específico una declaración del subsecretario de Justicia, Todd Blanche, a un programa de Fox News que parecía dejar entrever que la agencia acusó a Ábrego García porque había ganado su caso de deportación injusta.
Rob McGuire, quien fue fiscal federal interino para el distrito medio de Tennessee hasta finales de diciembre, argumentó que esas declaraciones eran irrelevantes porque él solo tomó la decisión de procesar, y no tiene animosidad contra Ábrego García.
