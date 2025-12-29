Más Información

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Sheinbaum se reúne con víctimas tras descarrilamiento del Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca

Sheinbaum se reúne con víctimas tras descarrilamiento del Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Ellos son los fallecidos en el descarrilamiento del Tren Interoceánico de Oaxaca

Ellos son los fallecidos en el descarrilamiento del Tren Interoceánico de Oaxaca

VIDEO Tren Interoceánico: ¡Ayúdennos, por favor!; pasajeros graban desde el vagón momento del descarrilamiento

VIDEO Tren Interoceánico: ¡Ayúdennos, por favor!; pasajeros graban desde el vagón momento del descarrilamiento

Identifican al conductor de Lamborghini muerto tras tiroteo en Zapopan; era comerciante del Mercado de Abastos de Guadalajara

Identifican al conductor de Lamborghini muerto tras tiroteo en Zapopan; era comerciante del Mercado de Abastos de Guadalajara

Tiroteo en Zapopan deja tres muertos y cinco heridos; ataque contra ocupantes de un Lamborghini se prolonga por 10 minutos

Tiroteo en Zapopan deja tres muertos y cinco heridos; ataque contra ocupantes de un Lamborghini se prolonga por 10 minutos

SEP ha ganado 26 amparos contra prohibición de comida chatarra, resalta; se utilizarán “todos los recursos legales”, dice

SEP ha ganado 26 amparos contra prohibición de comida chatarra, resalta; se utilizarán “todos los recursos legales”, dice

Miguel Torruco agradece a Sheinbaum nombramiento como subsecretario de Prevención; va por “fortalecer valores y virtudes cívicas”

Miguel Torruco agradece a Sheinbaum nombramiento como subsecretario de Prevención; va por “fortalecer valores y virtudes cívicas”

Nvidia adquiere acciones de Intel por 5 mil millones de dólares; apuesta por integración tecnológica

Nvidia adquiere acciones de Intel por 5 mil millones de dólares; apuesta por integración tecnológica

Sheinbaum: “Nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T”; Presidenta reacciona a diferencias de Max Arriaga en la SEP

Sheinbaum: “Nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T”; Presidenta reacciona a diferencias de Max Arriaga en la SEP

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

LIMA — Un grupo de chamanes se reunió el lunes en una colina sagrada con vista a la capital de para llevar a cabo un ritual anual en el que hacen sus predicciones para el próximo año.

Vestidos con ponchos y tocados tradicionales andinos, los chamanes realizaron su ceremonia en la cima de la colina de , desde donde hicieron sus predicciones sobre el curso de las relaciones internacionales, los conflictos actuales y el destino de dignatarios mundiales.

En la ceremonia del lunes, los chamanes dijeron que el presidente venezolano Nicolás Maduro será destituido de su cargo y agregaron que los conflictos globales, como la guerra en Ucrania, continuarán.

Lee también

"Hemos pedido para que Maduro se vaya, se retire, para que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pueda lograr sacarlo, y hemos visualizado que para el próximo año se va a dar", aseguró la chamana Ana María Simeón.

Un grupo de chamanes y curanderos sostienen imágenes de varios lideres mundiales durante un ritual de fin de año este lunes, frente al océano Pacífico en Lima (Perú). (29/12/25) Foto: EFE
Un grupo de chamanes y curanderos sostienen imágenes de varios lideres mundiales durante un ritual de fin de año este lunes, frente al océano Pacífico en Lima (Perú). (29/12/25) Foto: EFE

El grupo tiene resultados mixtos en cuanto a sus predicciones anuales.

El año pasado advirtieron que estallaría una "guerra nuclear" entre Israel y Gaza, donde actualmente hay un alto el fuego.

Sin embargo, el grupo predijo correctamente en diciembre de 2023 que el expresidente peruano Alberto Fujimori, quien había estado encarcelado por abusos a los derechos humanos, fallecería dentro de los próximos 12 meses.

Un grupo de chamanes y curanderos sostienen un cartel con la imagen del presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante un ritual de fin de año frente al océano Pacífico este lunes, en Lima (Perú). (29/12/25) Foto: EFE
Un grupo de chamanes y curanderos sostienen un cartel con la imagen del presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante un ritual de fin de año frente al océano Pacífico este lunes, en Lima (Perú). (29/12/25) Foto: EFE

Fujimori murió de cáncer en septiembre de 2024 a los 86 años de edad.

Antes de la ceremonia del lunes, los chamanes se reunieron para beber brebajes alucinógenos derivados de plantas nativas, como la Ayahuasca y el cactus San Pedro, que se cree que les dan el poder para predecir el futuro.

Durante la ceremonia colocaron mantas con flores amarillas, hojas de coca, espadas y otros objetos, pidiendo energía positiva para el nuevo año.

Lee también

Después de bailar en círculos y tocar instrumentos ancestrales, los chamanes pidieron paz en Oriente Medio, el fin del conflicto entre Ucrania y Rusia y la caída del presidente Maduro.

Un grupo de chamanes y curanderos sostienen imágenes de varios lideres mundiales durante un ritual de fin de año este lunes, frente al océano Pacífico en Lima (Perú). (29/12/25) Foto: EFE
Un grupo de chamanes y curanderos sostienen imágenes de varios lideres mundiales durante un ritual de fin de año este lunes, frente al océano Pacífico en Lima (Perú). (29/12/25) Foto: EFE

Las oraciones a los dioses, realizadas entre flores e incienso, así como las danzas, tienen como objetivo alentar a los líderes a tomar buenas decisiones.

Los chamanes también predijeron desastres naturales, como terremotos y fenómenos climáticos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM 2026 confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores. Foto: Especial

INAPAM 2026: confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores

USCIS. Foto: Chat GPT

USCIS cambia las reglas del juego: así será el nuevo proceso para visas de trabajo H‑1B

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos dejará de emitir visas en 2026 para 39 países: ¿México está en la lista?

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos