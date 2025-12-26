El Jurado Nacional del Elecciones (JNE) de Perú sostiene reuniones con los organismos electorales de México, Argentina, Ecuador y Chile. Con el primero, la nación andina rompió relaciones diplomáticas en noviembre pasado debido a que el país norteamericano le dio asilo a la exprimera ministra peruana, Betssy Chávez

El objetivo de la asistencia técnica es conocer las estrategias de esos países para organizar debates que le permitan llevar adelante la presentación de las 36 candidaturas presidenciales en los comicios generales de 2026, informó este viernes el máximo órgano electoral del país.

Las reuniones han sido promovidas por el Instituto Nacional Demócrata (NDI) con representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, la Cámara Nacional Electoral (CNE) de Argentina, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador y el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de Chile.

Los integrantes de los organismos electorales de México, Argentina, Ecuador y Chile compartieron sus experiencias en la organización y desarrollo de espacios democráticos de diálogo electoral, indicó el JNE que estuvo representado en la cita por el Director Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral, Carlos Vilela.

Lee también Presidente de Perú señala que salvoconducto a Betssy Chávez no es importante; próximo gobierno lo resolvería

Los especialistas detallaron aspectos técnicos de la organización, las metodologías para la selección de temas de debate, los formatos utilizados y la producción audiovisual.

Dado que las Elecciones Generales 2026 representan un reto sin precedentes en la historia electoral de Perú, con 38 organizaciones políticas participantes y 36 de ellas con candidatos a la presidencia, el JNE busca garantizar que la ciudadanía acceda a información clara y comparable sobre las propuestas de todos los candidatos, subrayó el jurado electoral.

Por ese motivo, analiza y evalúa diversas alternativas para garantizar espacios de discusión que sean "viables, equitativos y comprensibles" para la ciudadanía.

Los peruanos elegirán a un presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y 5 representantes ante el Parlamento Andino para un período de cinco años. Foto: EFE

Lee también Presidente de Perú busca evitar entrada de inmigrantes; ninguna persona sin documentos es bienvenida en su país, afirma

El JNE explicó que estas reuniones técnicas forman parte de las acciones que la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral, a través de su programa Voto Informado, viene desarrollando para fortalecer sus capacidades de cara al proceso electoral.

Al menos 8 mil candidatos buscan participar en elecciones generales de abril

Este miércoles, el máximo órgano electoral informó que más de 8 mil candidatos han solicitado participar en las elecciones generales de abril próximo, comprendidos en 1.748 listas para el Congreso bicameral y el Parlamento Andino, así como en 36 fórmulas presidenciales.

Entre los candidatos presidenciales que presentaron sus solicitudes están el exalcalde Lima Rafael López Aliaga, del partido ultraconservador Renovación Popular; y la excongresista Keiko Fujimori, del partido fujimorista Fuerza Popular, que buscará por cuarta vez alcanzar la Presidencia peruana.

También el exgobernador regional y empresario César Acuña, del partido derechista Alianza para el Progreso (APP); y el ingeniero Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y representante del partido Perú Primero.

Lee también Perú y México chocan en la OEA por derecho al asilo; Lima demanda retirar protección a Betssy Chávez

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril de 2026 con una probable segunda vuelta el 7 de junio entre los dos candidatos presidenciales más votados.

En los comicios, los peruanos elegirán a un presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y 5 representantes ante el Parlamento Andino para un período de cinco años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc