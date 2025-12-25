Más Información

Lima.- Las autoridades peruanas reforzaron la vigilancia policial en los alrededores de la para impedir un posible escape de la exprimera ministra , asilada en esa sede diplomática desde noviembre y quien enfrenta cargos por su presunta participación en el intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022.

El comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, dijo que el número de agentes apostados en todos los accesos a la embajada en el distrito de San Isidro, en Lima, se ha “duplicado e incluso triplicado” en los últimos días por el riesgo de que se aprovechen las celebraciones navideñas para intentar una fuga. El operativo policial fue reforzado desde la madrugada del 25 de diciembre y mantiene un despliegue constante de policías.

Chávez, quien en noviembre fue sentenciada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para rebelión —con el expresidente Castillo y otros colaboradores— permanece refugiada en la embajada porque el gobierno de México le concedió asilo diplomático y el Estado peruano aún no le da el salvoconducto que le permitiría salir del país sin ser detenida.

En la víspera, se supo que Chávez renunció al partido Todo con el Pueblo, relacionado con Castillo y que forma la alianza Juntos por el Perú, en carrera para las elecciones del 2026. En una carta, adujo que su decisión responde a “razones personales, vinculadas a una lectura política responsable y a la coherencia con mis principios y valores democráticos”.

Bettsy Chávez, exprimera ministra peruana, quien actualmente está asilada en la residencia diplomática mexicana en Lima. Foto: Martín Mejía / AP
Bettsy Chávez, exprimera ministra peruana, quien actualmente está asilada en la residencia diplomática mexicana en Lima. Foto: Martín Mejía / AP

Madre de exprimera ministra Betssy Chávez busca ser senadora

La madre de Chávez, Herminia Chino, fue inscrita como candidata al Senado por el partido Podemos Perú para las elecciones. Su campaña se presenta en un contexto de alianzas entre exintegrantes del entorno político de Castillo y otras facciones de la izquierda peruana.

El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, que difundió la carta de dimisión en redes sociales, afirmó que la asilada exministra “se mantendrá firme en el camino por la recuperación de la patria en paz y justicia social” y que saludaba la candidatura al Senado de su madre.

El caso de Chávez ha generado tensiones entre Perú y México desde noviembre, cuando México concedió el asilo. Perú rompió relaciones diplomáticas con ese país en noviembre del 2025 en respuesta a la decisión de conceder esa protección a Chávez, lo que ha marcado una de las más graves crisis diplomáticas entre ambas naciones en décadas.

Autoridades peruanas han reiterado que respetarán la inmunidad diplomática de la embajada mexicana y descartaron ingresar por la fuerza al recinto para detener a Chávez. Niegan un episodio similar al ocurrido en la embajada de México en Ecuador en 2024. Sin embargo, el asunto sigue siendo una fuente de fricciones políticas internas y externas.

