Palm Beach. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este lunes a Hamas e Irán, tras recibir al primer ministro israelí, .

En conferencia de prensa tras el encuentro, Trump dijo que la organización islamista Hamas "lo pagará caro" si no se desarma pronto, como contempla la segunda fase de su acuerdo de paz para la .

"Si no se desarman, tal y como acordaron, lo pagarán caro. Tienen que desarmarse en un período de tiempo bastante corto".

En el caso de Irán, prometió erradicar cualquier acumulación de armas iraníes, meses después de los ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.

“Espero que Irán no esté tratando de volver a acumular [armas], como he estado leyendo, que están acumulando armas y otras cosas”, dijo el mandatario. “Si lo están haciendo, no están usando los sitios que destruimos, pero posiblemente están usando sitios diferentes”.

Luego, añadió: "Espero que no estén intentando volver a acumular (armas), porque si lo están, no vamos a tener otra opción más que erradicar muy rápidamente esa acumulación".

Trump calificó de productiva la reunión con Netanyahu, aunque reconoció discrepancias en cuanto a cómo abordar la violencia de los colonos en la Cisjordania ocupada.

“Hemos mantenido un debate, un gran debate, durante mucho tiempo sobre Cisjordania, y no diría que estamos de acuerdo al 100 % sobre Cisjordania, pero llegaremos a una conclusión sobre Cisjordania”, declaró Trump.

Netanyahu calificó la reunión como “muy, muy productiva” y agradeció a Trump su colaboración. Declaró a los periodistas que Trump recibiría el Premio Israel, el galardón más prestigioso del país, por su labor en las negociaciones de paz.

“Nunca se lo hemos concedido a un extranjero”, afirmó Netanyahu a los periodistas. “Y este año se lo vamos a conceder al presidente Trump”.

