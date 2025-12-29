Más Información
Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención
Sheinbaum: “Nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T”; Presidenta reacciona a diferencias de Max Arriaga en la SEP
Frente frío 25 provocará caída de nieve en el noreste, oriente y sureste del país; habrá temperaturas de hasta -10 grados
Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana, tierra de AMLO; está relacionado con homicidios y extorsión
Tribunal da luz verde para extradición a EU de "La Gallina"; era lugarteniente de "El Chapo" en el sureste del país y en Belice
Celebra Gobierno fin de la huelga de Cananea que “no fue sencillo”; destaca exigencia a Grupo México sobre Río Sonora
Jerusalén. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el indulto del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “está en camino”, una versión desmentida por el presidente de Israel, Isaac Herzog.
Trump, quien recibió a Netanyahu en su residencia de Mar-a-Lago en Florida, afirmó que el indulto para Netanyahu, quien está acusado en un juicio por corrupción, “está en camino”.
Insistió en que Netanyahu "ha hecho un trabajo fenomenal, ha dirigido a Israel en un período muy peligroso, de trauma". En su opinión, Netanyahu "es un primer ministro en tiempo de guerra".
Lee también Trump exige desarme de Hamas en reunión con Netanyahu en Florida
Sin embargo, en un comunicado, Herzog desmintió el indulto. "No ha habido ninguna conversación entre el presidente Herzog y el presidente Trump desde que se presentó la solicitud de indulto", señala.
El presidente israelí asegura que mantuvo hace unas semanas una conversación "con un representante de Trump, quien preguntó" sobre la carta que el mandatario estadounidense envió a principios de noviembre pidiéndole que le concediera el indulto a Netanyahu.
"Durante dicha conversación, se explicó la etapa del proceso en que se encuentra actualmente la solicitud y que cualquier decisión al respecto se tomará de acuerdo con los procedimientos establecidos. Esto se comunicó al representante del presidente Trump, tal como lo declaró públicamente el presidente Herzog en Israel", concluye el comunicado.
Lee también Trump exige desarme de Hamas en reunión con Netanyahu en Florida
Netanyahu solicitó formalmente el pasado 30 de noviembre al presidente Herzog el indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno.
El veredicto del presidente israelí sobre el indulto no se espera que llegue hasta dentro de unos meses, puesto que se trata de un proceso complejo y largo.
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]