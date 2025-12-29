Jerusalén. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el indulto del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “está en camino”, una versión desmentida por el presidente de Israel, Isaac Herzog.

Trump, quien recibió a Netanyahu en su residencia de Mar-a-Lago en Florida, afirmó que el indulto para Netanyahu, quien está acusado en un juicio por corrupción, “está en camino”.

Insistió en que Netanyahu "ha hecho un trabajo fenomenal, ha dirigido a Israel en un período muy peligroso, de trauma". En su opinión, Netanyahu "es un primer ministro en tiempo de guerra".

Lee también Trump exige desarme de Hamas en reunión con Netanyahu en Florida

Sin embargo, en un comunicado, Herzog desmintió el indulto. "No ha habido ninguna conversación entre el presidente Herzog y el presidente Trump desde que se presentó la solicitud de indulto", señala.

El presidente israelí asegura que mantuvo hace unas semanas una conversación "con un representante de Trump, quien preguntó" sobre la carta que el mandatario estadounidense envió a principios de noviembre pidiéndole que le concediera el indulto a Netanyahu.

"Durante dicha conversación, se explicó la etapa del proceso en que se encuentra actualmente la solicitud y que cualquier decisión al respecto se tomará de acuerdo con los procedimientos establecidos. Esto se comunicó al representante del presidente Trump, tal como lo declaró públicamente el presidente Herzog en Israel", concluye el comunicado.

Lee también Trump exige desarme de Hamas en reunión con Netanyahu en Florida

Netanyahu solicitó formalmente el pasado 30 de noviembre al presidente Herzog el indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno.

El veredicto del presidente israelí sobre el indulto no se espera que llegue hasta dentro de unos meses, puesto que se trata de un proceso complejo y largo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa