El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a exigir el desarme de Hamas al comienzo de su reunión del lunes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, después de que el brazo armado del movimiento islamista palestino reafirmara que no renunciará a las armas.

"Es necesario que Hamas se desarme", dijo Trump en su residencia en Florida, junto al primer ministro israelí, antes de la reunión para abordar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza.

