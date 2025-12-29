Más Información
Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención
Sheinbaum: “Nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T”; Presidenta reacciona a diferencias de Max Arriaga en la SEP
Frente frío 25 provocará caída de nieve en el noreste, oriente y sureste del país; habrá temperaturas de hasta -10 grados
Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana, tierra de AMLO; está relacionado con homicidios y extorsión
Tribunal da luz verde para extradición a EU de "La Gallina"; era lugarteniente de "El Chapo" en el sureste del país y en Belice
Celebra Gobierno fin de la huelga de Cananea que “no fue sencillo”; destaca exigencia a Grupo México sobre Río Sonora
El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a exigir el desarme de Hamas al comienzo de su reunión del lunes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, después de que el brazo armado del movimiento islamista palestino reafirmara que no renunciará a las armas.
"Es necesario que Hamas se desarme", dijo Trump en su residencia en Florida, junto al primer ministro israelí, antes de la reunión para abordar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza.
