Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la "guerra con Venezuela"; el mandatario dará un mensaje a la nación

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Activan alerta naranja y amarilla; pronostican temperaturas de hasta 1 grado en CDMX

Operación Senda golpea al robo de carga en Edomex; detienen a 26 objetivos prioritarios

El subdirector del Buró Federal de Investigaciones (), Dan Bongino, anunció este miércoles que dejará su cargo en enero, luego de que el presidente, Donald Trump, adelantara poco antes a la prensa su dimisión y señalara que Bongino desea volver a presentar su programa de radio.

"Dejaré mi puesto en el FBI en enero. Quiero agradecer al presidente Trump, a la fiscal general Bondi y al director por la oportunidad de servir con propósito", escribió Bongino en su cuenta oficial de X.

Poco antes, y cuestionado sobre el tema, Trump dijo que "Bongino ha hecho un gran trabajo. Creo que quiere regresar a su programa", aludiendo al Dan Bongino show que se transmitía en Fox Nation.

En los últimos tiempos, diversos medios estadounidenses habían reportado la ausencia de Bongino en eventos oficiales del FBI.

Bongino, expolicía y exagente del Servicio Secreto que trabajó en la oficina del expresidente Barack Obama, logró su nombramiento político en el FBI tras una carrera en el mundo de los podcast, donde apoyó abiertamente a Trump durante la campaña de 2024.

Durante su gestión, CNN reportó que Bongino tuvo diferencias con la fiscal general Bondi porque él estaba a favor de publicar más documentos relacionados con los archivos de Jeffrey Epstein.

A raíz de estos desencuentros, la fiscal general Patel anunció que habría un segundo subdirector del FBI apoyando a Bongino, Andrew Bailey, quien hasta entonces se desempeñaba como fiscal general de Missouri.

