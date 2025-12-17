El subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Dan Bongino, anunció este miércoles que dejará su cargo en enero, luego de que el presidente, Donald Trump, adelantara poco antes a la prensa su dimisión y señalara que Bongino desea volver a presentar su programa de radio.

"Dejaré mi puesto en el FBI en enero. Quiero agradecer al presidente Trump, a la fiscal general Bondi y al director Patel por la oportunidad de servir con propósito", escribió Bongino en su cuenta oficial de X.

Poco antes, y cuestionado sobre el tema, Trump dijo que "Bongino ha hecho un gran trabajo. Creo que quiere regresar a su programa", aludiendo al Dan Bongino show que se transmitía en Fox Nation.

En los últimos tiempos, diversos medios estadounidenses habían reportado la ausencia de Bongino en eventos oficiales del FBI.

Bongino, expolicía y exagente del Servicio Secreto que trabajó en la oficina del expresidente Barack Obama, logró su nombramiento político en el FBI tras una carrera en el mundo de los podcast, donde apoyó abiertamente a Trump durante la campaña de 2024.

I will be leaving my position with the FBI in January.

I want to thank President Trump, AG Bondi, and Director Patel for the opportunity to serve with purpose.

Most importantly, I want to thank you, my fellow Americans, for the privilege to serve you.

God bless America, and… — Dan Bongino (@FBIDDBongino) December 17, 2025

Durante su gestión, CNN reportó que Bongino tuvo diferencias con la fiscal general Bondi porque él estaba a favor de publicar más documentos relacionados con los archivos de Jeffrey Epstein.

A raíz de estos desencuentros, la fiscal general Patel anunció que habría un segundo subdirector del FBI apoyando a Bongino, Andrew Bailey, quien hasta entonces se desempeñaba como fiscal general de Missouri.

desa/bmc