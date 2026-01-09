Más Información
La Marina aseguró 19 mil 779.5 kilogramos de tabaco ilegal a una red delictiva que introducía mercancía ilícita al país falseando información fiscal en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Equivalen a aproximadamente 954 mil 380 cajetillas de cigarro, con un valor comercial estimado en más de 70 millones de pesos, incautadas por personal naval y de la aduana del AICM en revisiones a seis cargamentos provenientes de Narita, Japón, entre el 22 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026, informó la dependencia.
Destacó que derivado de trabajos de campo y gabinete, se identificó que una red criminal mezclaba la carga ilícita con envíos legítimos en vuelos comerciales y utilizaba declaraciones falsas y subvaluación.
Asimismo, presentaba el tabaco como mercancía general o bolsas de compra, se apoyaba en logística formal y guías aéreas con datos alterados. Además de que contaba con empresas importadoras que gestionaban el despacho aduanero en México y culminaba con la distribución clandestina del tabaco en el mercado interno, con riesgos sanitarios y afectaciones a la recaudación y la propiedad intelectual.
Esta acción evitó la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), estimada en 17.03 pesos por cajetilla, por lo que se calcula que se frenó una evasión de 16 millones de pesos, cifra correspondiente a las más de 954 mil cajetillas incautadas, según la Secretaría de Marina (Semar).
La detección fue resultado del trabajo coordinado entre Marina y Aduanas, así como del intercambio de información con autoridades japonesas, afirmó mediante un comunicado.
