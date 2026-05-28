Tendencias | 28-05-26 | 15:37 | Actualizada | 28-05-26 | 15:37 |

La está influenciada por múltiples factores que van más allá de la dieta.

Aunque la alimentación sigue siendo determinante para mantener una microbiota equilibrada, especialistas señalan que hábitos como dormir bien, controlar el estrés y realizar ejercicio físico también desempeñan un papel relevante en el funcionamiento del sistema digestivo.

El equilibrio de la microbiota intestinal se ha convertido en uno de los temas más estudiados dentro de la nutrición y la salud digestiva, según indicó 'Men's Health'.

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La alimentación es importante para tener una microbiota equilibrada. Foto: Pixabay
La alimentación es importante para tener una microbiota equilibrada. Foto: Pixabay

Actualmente, las investigaciones apuntan a que los microorganismos presentes en el intestino tienen impacto en diferentes procesos relacionados con el bienestar general.

Por esta razón, diversos especialistas consideran que más que hablar únicamente de una dieta específica para la microbiota, es necesario adoptar un estilo de vida que contribuya a mantener su equilibrio.

Aspectos como el descanso adecuado, la reducción del estrés y la práctica regular de actividad física son considerados factores que influyen directamente en la salud intestinal.

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El estrés y la actividad física son considerados factores que influyen directamente en la salud intestinal. Foto: Freepik
El estrés y la actividad física son considerados factores que influyen directamente en la salud intestinal. Foto: Freepik

En el plano alimentario, se recomienda priorizar el consumo de alimentos fermentados, frutas, verduras, frutos secos, semillas y cereales integrales.

También se menciona el café como una bebida que puede generar efectos positivos en la microbiota, además de estrategias nutricionales como la alimentación restringida en el tiempo.

La importancia de diversificar las proteínas

El doctor y científico Tim Spector aseguró en el podcast "The Diary of a CEO" que variar las fuentes de proteína resulta fundamental para mantener una microbiota saludable.

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Ingerir varias fuentes de proteína es clave para mantener la salud de la microbiota. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Ingerir varias fuentes de proteína es clave para mantener la salud de la microbiota. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Según explicó, aunque el interés por incrementar el consumo de proteínas ha crecido en los últimos años, la mayoría de las personas ya consume cantidades suficientes.

Es imprescindible variar la fuente de proteína para tener una buena microbiota. En un momento en el que su fama ha crecido y todo el mundo quiere consumir más proteína, es importante apostar por la variedad. Aunque la mayoría de los estudios muestran que el 90 % de las personas consumen suficiente”, afirmó Spector.

El especialista indicó que muchas personas asocian las proteínas únicamente con alimentos como huevos o carne, pero recordó que existen otras alternativas que además aportan fibra.

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Existen alternativas de alimentos que además de aportar proteína, aportan fibra. Foto: Unsplash
Existen alternativas de alimentos que además de aportar proteína, aportan fibra. Foto: Unsplash

Entre ellas mencionó frijoles, legumbres, champiñones y cereales integrales como la quinoa o la cebada perlada.

La mayoría se centra en los huevos y la carne cuando piensa en proteínas. Pero creo que la gente debería enfocarse en que hay muchas otras fuentes de proteína de buena calidad, como frijoles, legumbres, champiñones o cereales integrales como la quinoa y la cebada perlada”, señaló el epidemiólogo y profesor del King’s College de Londres.

Spector también destacó que una parte importante de la población presenta deficiencias en el consumo de fibra, un nutriente considerado esencial para alimentar las bacterias intestinales.

Y si quieres cuidar tus microbios intestinales, realmente necesitas darles fibra. De lo contrario, los estás privando de alimento solo por tomar o ingerir carne, huevos o una bebida proteica”, concluyó.

Estas son legumbres altas en proteínas y fibra. Foto: Freepik
Estas son legumbres altas en proteínas y fibra. Foto: Freepik

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.

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