Ecatepec, Méx.-Elementos de las Secretarías de la Defensa y Marina, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguraron un inmueble en la colonia Los Héroes, Ecatepec, en donde al parecer se almacenaban y comercializaban diferentes tipos de narcóticos.

Vecinos de esa comunidad ecatepense hicieron denuncias sobre lo que ocurría en ese inmueble, por lo que la FGJEM realizó trabajos de investigación sobre la posible venta de estupefacientes en un domicilio ubicado en la calle Niños Héroes de la colonia Los Héroes Ecatepec, Cuarta Sección, del municipio de Ecatepec.

La FGJEM solicitó y obtuvo de un juez la orden para llevar a cabo un cateo en el sitio.

Durante el operativo fueron detenidos Jair Rosalio "N" y un adolescente menor de edad. Foto: Especial.

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Durante el despliegue operativo para cumplimentar este mandamiento judicial, personal de las fuerzas de seguridad federal y estatal acudieron al domicilio en donde localizaron diversas sustancias ilícitas consistentes en dosis de posible cocaína en piedra, marihuana, así como dos kilos de hierba verde con características propias de la marihuana.

En la diligencia también fueron detenidos dos sujetos, uno identificado como Jair Rosalío “N”, así como un adolescente de 16 años, quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

En el inmueble se almacenaban y comercializaban diferentes tipos de narcóticos. Foto: Especial.

El menor fue remitido a la Fiscalía Especializada en Adolescentes en el Centro de Justicia de San Agustín y se procedió al aseguramiento del lugar.

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