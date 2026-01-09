Luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump declaró que “vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “es parte de su manera de comunicar”.

En su conferencia mañanera de este viernes 9 de enero en Acapulco, Sheinbaum Pardo indicó que se estrechará la comunicación con Estados Unidos y que pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente contactarse con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Comentó que en la plática que tuvo el jueves con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le dijo que “con el presidente Trump tenemos un acuerdo, un entendimiento en el tema de seguridad con México”.

Lee también Vamos a atacar por tierra a cárteles; controlan México, dice

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP

“Por las declaraciones que ha hecho el presidente Trump en estos días, consideramos que es parte de su manera de comunicar. Pero de todas maneras le pedí ayer al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera tener contacto directo con el secretario del Departamento de Estado.

“Y si es necesario, hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación, en el marco que hemos explicado ya en varias ocasiones (...)”, dijo la Mandataria federal.

“Vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado. Hace dos o tres días, el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México (...)”, agregó.

Lee también Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Indicó que con Lula dio seguimiento a la visita de empresarios y de funcionarios que vinieron a nuestro país.

“Me invitó a que fuera a Brasil en mayo, le dije que lo íbamos a evaluar”, señaló.

Sheinbaum dice que Semar vigila aguas tras dichos de Trump

“No queremos pensar en otro escenario”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras los dichos del mandatario estadounidense Donald Trump, quien dijo que “vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”.

En su conferencia mañanera de este viernes 9 de enero en Acapulco, Sheinbaum Pardo destacó que hay vigilancia permanente por parte de la Secretaría de Marina en las aguas.

“No queremos pensar en otro escenario, más bien queremos seguir trabajando en ese escenario para que la coordinación se estreche todavía más, en el marco de la defensa de nuestras soberanías de ambos, y de la integridad territorial de México”, declaró.

Lee también Harfuch destaca refuerzo de seguridad en altamar y costas de Guerrero; busca combatir tráfico de armas y drogas

Semar. Foto: Especial

“¿Qué pasaría si el presidente Donald Trump decidiera apostar navieras ahí en las costas de México como lo hizo con Venezuela? ¿Qué pasaría si no aceptara ese diálogo y si realmente tomaría las acciones tal y como lo ha dicho o manifestado?”, se le preguntó.

“Hay un acuerdo con la Guardia Costera y el Comando Norte para que sea la Secretaría de Marina, quien esté a cargo en nuestras aguas continentales, de la vigilancia. Es un acuerdo que se tomó hace unos meses y ha estado funcionando”, dijo la Mandataria federal al destacar droga incautada vía marítima.

“Es un trabajo muy especializado. Tienen un centro de control, que he tenido la oportunidad de visitar, está en vigilancia permanente 24 horas, hay contacto con el gobierno de Estados Unidos, con la Guardia Costera por si se acerca un un vehículo marino, una lancha y pueda ser, junto con la coordinación, detenido sin necesidad de que haya una acción de fuerza mayor (...).

“Entonces hay un acuerdo en ese sentido, obviamente nosotros queremos que se mantenga ese acuerdo y depende también del trabajo conjunto que se haga de la coordinación y los resultados”, añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr