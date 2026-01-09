Más Información

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia matutina desde Guerrero, donde anunciará los avances del gabinete de Seguridad e informará sobre los acontecimientos más relevantes de México.

Sigue aquí su transmisión en vivo y entérate de todo lo que acontece en el país y el mundo.

