La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () anunció que la loba marina rescatada y desenmallada en San Carlos, Sonora, el pasado 6 de enero, fue finalmente liberada en playa Shangri-La.

En redes sociales, la autoridad ambiental compartió un video de la liberación del ejemplar, en donde detalló que fue colocada cerca de la misma isla en donde fue encontrada.

Aseguró que recibió atención médica y cuidados en las instalaciones del Centro de Rescate Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C. (CRRIFS), a quienes agradeció por sus cuidados especializados brindados en este caso.

Habitantes de San Carlos habían solicitado en redes sociales apoyo urgente para atender a un atrapado en una red de enmalle, luego de la difusión de un video en donde se observaba al ejemplar en presunto mal estado físico en la zona del Arco de la Lágrima, dentro del área portuaria.

Por esta situación, la procuradora Mariana Boy Tamborrell informó que había recibido la alerta sobre el caso e inició la coordinación para atender la situación del mamífero.

El martes 6 de enero Profepa explicó que, después de días de búsqueda y persecución, personal de la dependencia en Sonora rescató al lobo marino, que había sido recientemente reportado en condiciones de peligro. El ejemplar fue puesto en rehabilitación desde entonces.

El miércoles 7 de enero, se puntualizó que el ejemplar es una hembra juvenil de casi 23 kilos, que presentaba signos de desnutrición.

“El procedimiento de desenmalle estuvo a cargo del Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C., y fue realizado con mucho cuidado para no lastimar sus órganos”, afirmó.

Lobo marino rescatado en Sonora. Foto: especial
Lobo marino rescatado en Sonora. Foto: especial

De acuerdo con Profepa, la operación tuvo éxito y se logró retirar el enmalle en los cuatro puntos en los que estaba enredado. El ejemplar después entró en proceso de recuperación de la anestesia.

“Se espera que, al pasar el efecto de la anestesia, empiece a comer, para posteriormente valorar su reincorporación a su hábitat”, explicó la autoridad ambiental ese día.

(Con información de Alelhí Salgado).

