La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el lobo marino rescatado en el Arco de la Lágrima, en San Carlos, Sonora, ya se encuentra sano y salvo tras el operativo de desenmalle realizado en la zona portuaria, luego de haber sido reportado en condiciones de riesgo.

De acuerdo con la dependencia, se trata de una hembra juvenil con un peso aproximado de 23 kilogramos, que presenta signos de desnutrición, hecho por el que el procedimiento de desenmalle, a cargo del Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C., se realizó con especial cuidado para evitar daños en sus órganos.

La Profepa detalló que la operación fue exitosa, ya que se logró retirar la red en los cuatro puntos donde el ejemplar se encontraba enredado. Actualmente, la cría se recupera de la anestesia aplicada durante el procedimiento y se espera que, una vez superado ese proceso, retome la ingesta de alimento para posteriormente valorar su reincorporación a su hábitat.

Lee también Lobo marino rescatado en San Carlos ya está sano y salvo: Profepa; inicia proceso de recuperación

En las labores participaron también pescadores de la comunidad de La Manga, voluntarios ciudadanos, la Policía Municipal de Guaymas y personal de Yates Victory San Carlos, quienes colaboraron en la localización y aseguramiento del ejemplar.

Con el ejemplar a salvo, las autoridades ambientales señalaron que el caso entra ahora en una fase de recuperación y evaluación, previo a definir el momento adecuado para su liberación en el medio natural.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr