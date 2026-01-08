Más Información

En diferentes acciones, elementos de la Secretaría de Marina () detuvieron en Sinaloa a siete presuntos infractores de la ley y asegurados un y una bodega, presuntamente empleados para la elaboración de drogas sintéticas en Sinaloa.

El laboratorio posiblemente corresponde a la facción de "Los Rugrats", brazo armado del .

En una primera acción, los navales localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina en inmediaciones del poblado de Los Cedritos, Cosalá.

Semar desmantela un laboratorio presuntamente utilizado para hacer droga. Foto: Especial
En un comunicado la Semar informó que se destruyeron aproximadamente 500 litros de producto en cocimiento y diversos precursores líquidos y sólidos, entre los que destacan aproximadamente 200 litros de tolueno, 200 litros de alcohol bencílico, 180 kilos de sosa cáustica y 15 kilos de ácido tartárico, entre otros.

En una segunda acción, en coordinación interinstitucional, los navales hallaron una bodega de almacenamiento de drogas sintéticas en inmediaciones del poblado de Las Tranquitas, Culiacán, donde fueron detenidos siete presuntos infractores de la ley.

También, fueron incautados aproximadamente mil kilos de producto terminado con características similares a la metanfetamina, diversos precursores químicos, vehículos, armamento, cargadores y cartuchos de diferentes calibres.

Semar desmantela un laboratorio presuntamente utilizado para hacer droga. Foto: Especial
El laboratorio como la bodega contaban con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de drogas sintéticas, siendo inhabilitados en su totalidad para evitar su reutilización.

Las personas detenidas, así como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

La Semar resaltó que estas detenciones y aseguramientos representan un golpe a las estructuras logísticas de la , evitando que estas sustancias ilícitas lleguen a las calles, contribuyendo a la seguridad de las familias.

Semar desmantela un laboratorio presuntamente utilizado para hacer droga. Foto: Especial
