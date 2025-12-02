Casada con El Chapo: ¿qué contó Emma Coronel en el documental?

El documental de Oxygen ofrece el testimonio más extenso y detallado que Emma Coronel ha dado sobre su vida junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán, revelando cómo inició su vínculo, cómo vivió los años de persecución, su etapa en prisión y el impacto que esta historia tuvo en su familia.

La figura de Emma Coronel Aispuro regresa al debate público tras el estreno del documental en el que ofrece un recorrido íntimo por su vida.

Desde su niñez en Durango hasta su matrimonio con Joaquín “El Chapo” Guzmán, la producción reconstruye no solo el romance que marcó su destino, sino también los costos personales que enfrentó en un contexto de violencia, persecución y decisiones que, según reconoce, la acompañarán para siempre. “Hasta hoy me pregunto qué habría pasado si me hubiera casado con otra persona”, dice en los primeros minutos del especial.

El documental abre con la infancia de Coronel, quien creció en un entorno rural sin servicios básicos y rodeada de familias que dependían del cultivo de marihuana para subsistir.

Esa vida aislada, cuenta, moldeó su percepción sobre la autoridad y la supervivencia. Fue en ese mismo ambiente donde, a los 17 años, conoció a Guzmán durante una fiesta local a la que asistió como candidata a un certamen de belleza. Él tenía 32 años más que ella. “Llegó un hombre y me dijo: ‘Me llamo Joaquín’”, recuerda en la producción.

El inicio del vínculo entre Emma Coronel y Joaquín Guzmán

Coronel admite que no conocía la identidad del hombre que se acercó a ella. Sin televisión y alejada de la vida urbana, asegura que no reconoció el nombre del entonces fugitivo más buscado.

Meses después ganó el certamen y cumplidos los 18 años se casó simbólicamente con Guzmán. Mientras él se escondía en la sierra, ella vivía en Culiacán, donde mantenía una vida relativamente común, lejos de las tensiones del cártel.

Su relación avanzó marcada por la distancia y visitas esporádicas a las montañas, a donde ella viajaba en vuelos clandestinos. Allí pasaban tiempo viendo películas o compartiendo comida, siempre bajo la sombra de la persecución.

Coronel insiste en que nunca habló con Guzmán sobre su trabajo y que él evitó exponerla a la violencia. Sin embargo, la presión aumentó tras el nacimiento de sus hijas gemelas en 2011, pues la noticia alcanzó atención internacional y elevó el riesgo para su familia.

Con el paso del tiempo, la seguridad de su entorno se deterioró. Coronel afirma que la relación con Guzmán la llevó a enfrentar repercusiones inesperadas. De acuerdo con su testimonio, la detención de su padre y hermano por delitos relacionados con drogas fue una consecuencia indirecta de su vínculo con el líder del cártel de Sinaloa.

La captura de El Chapo, el juicio y la caída de Emma Coronel

La captura de Guzmán en 2014 marcó uno de los momentos más tensos para Coronel. Estaban reunidos en Mazatlán cuando las autoridades irrumpieron en la madrugada. Más tarde, cuando Guzmán fue trasladado a la prisión de máxima seguridad del Altiplano, ella se mudó para visitarlo frecuentemente. En 2015 ocurrió la célebre fuga por un túnel construido bajo la ducha de su celda, episodio sobre el que Coronel se negó a profundizar en el documental.

Tras su recaptura en 2016 y posterior extradición a Estados Unidos, Coronel se convirtió en una presencia constante en el juicio celebrado en 2019, donde fiscales detallaron actos de violencia ordenados por Guzmán. Ella, sin embargo, se mantuvo distante de esos señalamientos, afirmando que no podía hablar de hechos que no había presenciado.

En 2021, Coronel enfrentó sus propios cargos: lavado de dinero, tráfico de drogas y violación a la Ley de Designación de Capos del Narcótico Extranjero. Se declaró culpable y fue sentenciada a 36 meses de prisión. “Estar separada de mis hijas fue lo peor”, recuerda en el especial. Fue liberada en septiembre de 2023 y actualmente vive bajo libertad condicional.

Hoy, Coronel afirma que vive “un día a la vez”, enfocada en proyectos laborales, modelaje y la crianza de sus hijas. En los últimos minutos del documental ofrece una disculpa pública a quienes han sufrido por la violencia generada por el cártel. “De verdad, lo siento mucho”, afirma con voz contenida.

