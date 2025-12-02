Hija de Shanik Berman se disculpa tras decir que “deberías pagar para trabajar”: pide no laborar gratis

La polémica surgió a partir de un video viral en el que Karla Berman argumentaba que los jóvenes que inician su carrera profesional “deberían pagar por trabajar”.

La frase, pronunciada durante una conversación en el podcast Compuestos, fue interpretada por miles de usuarios como una desvalorización del esfuerzo de quienes enfrentan su primer acercamiento al mercado laboral.

El tema escaló rápidamente, dando pie a un debate público sobre desigualdad, privilegio y las dificultades de los recién egresados para encontrar empleo en condiciones dignas.

Foto: Captura de pantalla en TikTok e Instagram

El comentario que encendió la discusión en redes sociales

Durante su participación en el podcast, Berman habló sobre el aprendizaje en los primeros años de la vida profesional. En ese contexto, explicó que elegir un trabajo inicial basado únicamente en el gusto personal es, a su juicio, un mal criterio.

En sus palabras: “Que te guste es un muy mal criterio para encontrar un trabajo, sobre todo al principio de tu carrera. Lo que tienes que encontrar es un trabajo donde vas a aprender muchísimo, porque la verdad tu primer trabajo, o tus primeros años de trabajo, deberíamos de pagar, porque la verdad es que le traemos muy poco valor a las empresas y más bien, nosotros estamos aprendiendo muchísimo. Yo creo que lo tenemos que ver así”.

Aunque la empresaria hablaba de manera general sobre el proceso formativo, para miles de usuarios la frase representó una postura insensible frente a las realidades laborales en México. Las respuestas abarcaron desde críticas sobre el privilegio hasta señalamientos sobre nepotismo.

El video, publicado originalmente hace un par de meses, resurgió en redes con suficiente fuerza para reavivar la conversación y generar nuevos análisis sobre las condiciones laborales de los jóvenes profesionistas en el país.

La disculpa pública y la reconsideración del mensaje

Ante la magnitud de la reacción, Karla Berman decidió emitir un video en el que reconoció la falta de claridad en su mensaje. Explicó que revisó los comentarios, memes y críticas que circularon durante días. Afirmó: “Me tomé el tiempo de leerlos, y de ver todos los memes y todos los reclamos que me han hecho y la verdad es que al principio me enojé, dije ‘no me entendieron, debieron haber escuchado bien el podcast’. Incluso les contesté a algunas personas”.

Sin embargo, después de volver a escuchar su intervención, aceptó que la expresión utilizada era literalmente problemática.

“Volví a escuchar el podcast. Estaba segura que era muy obvio que yo lo había dicho en un sentido metafórico, o sea que era tan importante aprender en tus primeros años que casi casi debías de pagar, pero cuando lo volví a escuchar, no escuché eso, escuché que literalmente dije ‘deberías de pagar por trabajar’.

Mi punto no fue justificar sueldos bajos o malas condiciones, sino enfatizar la importancia del aprendizaje de las primeras etapas. En mi cabeza lo dije metafóricamente y jamás con la intención de que nadie trabaje gratis. Toca pedir perdón”.

La hija de la periodista también reconoció haber dicho “una pendejada”, subrayó que no recomienda trabajar sin recibir remuneración y recalcó que para eso existen el servicio social y las prácticas profesionales.

Finalmente, aseguró que en adelante será más cuidadosa con sus palabras y con la forma en la que comunica sus ideas en espacios públicos.

