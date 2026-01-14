Más Información

PT cuestiona necesidad de una reforma electoral; "la derecha mexicana perdió aquí en México con sus propias reglas", señala

PT cuestiona necesidad de una reforma electoral; "la derecha mexicana perdió aquí en México con sus propias reglas", señala

Gusano barrenador provoca muerte de mono saraguato en Chiapas; Semarnat asegura que es el único caso en la especie

Gusano barrenador provoca muerte de mono saraguato en Chiapas; Semarnat asegura que es el único caso en la especie

Liberan a exrector de la Universidad Autónoma de Campeche detenido por presunta posesión de drogas; continuará su proceso

Liberan a exrector de la Universidad Autónoma de Campeche detenido por presunta posesión de drogas; continuará su proceso

Monreal, Adán Agusto y Pablo Gómez arriban a cónclave electoral con Sheinbaum; revisan propuesta de reforma

Monreal, Adán Agusto y Pablo Gómez arriban a cónclave electoral con Sheinbaum; revisan propuesta de reforma

Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Autoridades federales capturaron en , a Víctor Manuel “N”, alias “El Profe”, y Leonardo “N”, integrantes del grupo delictivo “Los Rusos”.

Los detenidos están relacionados con la venta y distribución de droga, homicidios, extorsiones, cobro de piso a empresarios y comerciantes de la entidad; además de modificar vehículos para el traslado de armas y droga. Este grupo delincuencial es brazo armado de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa.

Durante su detención los uniformados incautaron un arma larga, tres cargadores, 30 cartuchos, 100 dosis de cristal, medio kilo de la misma sustancia, una laptop, cuatro equipos telefónicos, una tableta y seis unidades de almacenamiento.

Lee también

En seguimiento a líneas de investigación, los efectivos identificaron a un hombre que se dedicaba a modificar vehículos para el traslado de armas y droga, al cual se le dio seguimiento, ubicaron la zona de movilidad e implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar datos de prueba y un juez de control otorgó el mandamiento para intervenir un inmueble.

Los elementos desplegaron un operativo en la colonia Alfredo Bonfil, en Acapulco, donde se ejecutó la orden de cateo y fueron arrestados “El Profe” de 59 años y Leonardo “N” de 20 años.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del , quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación. En tanto, el domicilio quedó sellado y bajo resguardo policial.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]