Autoridades federales capturaron en Acapulco, Guerrero a Víctor Manuel “N”, alias “El Profe”, y Leonardo “N”, integrantes del grupo delictivo “Los Rusos”.

Los detenidos están relacionados con la venta y distribución de droga, homicidios, extorsiones, cobro de piso a empresarios y comerciantes de la entidad; además de modificar vehículos para el traslado de armas y droga. Este grupo delincuencial es brazo armado de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa.

Durante su detención los uniformados incautaron un arma larga, tres cargadores, 30 cartuchos, 100 dosis de cristal, medio kilo de la misma sustancia, una laptop, cuatro equipos telefónicos, una tableta y seis unidades de almacenamiento.

En seguimiento a líneas de investigación, los efectivos identificaron a un hombre que se dedicaba a modificar vehículos para el traslado de armas y droga, al cual se le dio seguimiento, ubicaron la zona de movilidad e implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar datos de prueba y un juez de control otorgó el mandamiento para intervenir un inmueble.

Los elementos desplegaron un operativo en la colonia Alfredo Bonfil, en Acapulco, donde se ejecutó la orden de cateo y fueron arrestados “El Profe” de 59 años y Leonardo “N” de 20 años.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación. En tanto, el domicilio quedó sellado y bajo resguardo policial.

