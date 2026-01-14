La plaga del gusano barrenador del ganado (GBG) ya no se limita solo a animales de producción pues, el año pasado registró infecciones en fauna silvestre y animales domésticos en México, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Hasta el último mes de 2025 se confirmaron casos únicos de infecciones en especies silvestres como la aguililla pecho rojo (Buteo lineatus), el gavilán pollero, la paloma, el ciervo rojo, el búfalo de agua y el mono saraguato.

A estos registros se suma la información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que reportó al corte del 7 de enero un total de 692 casos activos de gusano barrenador en 14 estados del país.

Del total de infestaciones activas, 391 correspondieron a bovinos, 189 a caninos, 35 a equinos, 34 a suinos que incluyen cerdos, 25 a ovinos, 13 a caprinos, cuatro a felinos y uno a aves, de acuerdo con el desglose oficial de la autoridad sanitaria.

Con estas cifras, los animales domésticos representaron una proporción relevante dentro del universo de casos activos pues, en específico, 193 infecciones se registraron en perros y gatos, lo que equivale al 27.9% del total nacional reportado en ese periodo.

