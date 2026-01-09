Más Información
Sebastián Ramírez, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), presentó avances del programa “Acapulco se Transforma Contigo”, ante las afectaciones que dejaron los huracanes Otis y John.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 9 de enero en Acapulco, Ramírez destacó la creación del Centro Integralmente Planeado para la recolección de residuos urbanos, atención a áreas verdes, limpieza de playas, barrido manual en vialidades y mantenimiento del alumbrado público, con una inversión de 317 millones de pesos.
“Acapulco se ve más limpio, más renovado”, aseguró el titular de Fonatur.
Hizo énfasis en el plan integral para la recuperación de la Bahía Histórica de Acapulco con acciones como modernización de infraestructura y espacio público; talleres participativos; rehabilitación de inmuebles con valor histórico; diversificación de la oferta turística y cultural; e implementación de turismo sostenible, entre otras.
Para el sector hotelero, Sebastián Ramírez mencionó que, en conjunto con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), iniciará un programa para apoyarles con la instalación de paneles solares y sustitución de aires acondicionados para que puedan reducir su gasto en energía.
Ante la próxima realización del Tianguis Turístico que cumple 50 años, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a la gobernadora Evelyn Salgado por la promoción turística para Acapulco.
“Hay mucha coordinación con la Secretaría de Turismo, que también hace un excelente trabajo, con Fonatur, y hay promoción turística, no solo para Acapulco, sino para todo Guerrero”, comentó la Presidenta.
