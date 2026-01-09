Sebastián Ramírez, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), presentó avances del programa “Acapulco se Transforma Contigo”, ante las afectaciones que dejaron los huracanes Otis y John.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 9 de enero en Acapulco, Ramírez destacó la creación del Centro Integralmente Planeado para la recolección de residuos urbanos, atención a áreas verdes, limpieza de playas, barrido manual en vialidades y mantenimiento del alumbrado público, con una inversión de 317 millones de pesos.

“Acapulco se ve más limpio, más renovado”, aseguró el titular de Fonatur.

Lee también Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Hizo énfasis en el plan integral para la recuperación de la Bahía Histórica de Acapulco con acciones como modernización de infraestructura y espacio público; talleres participativos; rehabilitación de inmuebles con valor histórico; diversificación de la oferta turística y cultural; e implementación de turismo sostenible, entre otras.

Para el sector hotelero, Sebastián Ramírez mencionó que, en conjunto con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), iniciará un programa para apoyarles con la instalación de paneles solares y sustitución de aires acondicionados para que puedan reducir su gasto en energía.

Ante la próxima realización del Tianguis Turístico que cumple 50 años, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a la gobernadora Evelyn Salgado por la promoción turística para Acapulco.

“Hay mucha coordinación con la Secretaría de Turismo, que también hace un excelente trabajo, con Fonatur, y hay promoción turística, no solo para Acapulco, sino para todo Guerrero”, comentó la Presidenta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr