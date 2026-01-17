Artículo 19 condenó la agresión física y las amenazas de las que fueron víctimas tres periodistas integrantes de Sin Embargo en el Mercado de Mixhuca, por lo que exigió a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) investigar y protegerlos.

A través de un comunicado, la organización informó que el hecho ocurrió el pasado 15 de enero los periodistas acudieron al lugar para documentar la venta ilegal de animales en dicho sitio, localizado en la alcaldía Venustiano Carranza.

Este equipo de reporteros entró al mercado a documentar con teléfonos celulares, la venta de aves enjauladas y otras especies, "un comerciante les exigió que dejaran de grabar y que borraran el material, bajo el argumento falso de que 'era ilegal' documentar el lugar".

Los periodistas se percataron de que estaban siendo seguidos por otros individuos, por lo que decidieron retirarse ante el riesgo.

De acuerdo con Artículo 19, en el exterior del Mercado de Mixhuca, cuando estaban dentro del vehículo, dos personas a bordo de una motocicleta les cerraron el paso de manera violenta en calles aledañas, de forma específica en inmediaciones de la avenida 20 de Noviembre.

"Los agresores abrieron las puertas del automóvil y comenzaron a golpear a los periodistas. Uno de ellos fue golpeado con puñetazos y patadas en el rostro y el torso, resultando con lesiones visibles en la cara y costillas. Otra de las personas periodistas fue golpeada por detrás en la cabeza, mientras intentaba protegerse dentro del vehículo", relató.

Los agresores exigieron que se borrara el material obtenido durante la cobertura y, a pesar de que se demostró que ya no había videos, los sujetos continuaron "con la violencia y dañaron el vehículo, rompiendo el espejo lateral con patadas".

"En ese momento, uno de los atacantes lanzó una amenaza de muerte directa, advirtiendo que si intentaban huir y dañar la motocicleta que les bloqueaba la salida 'les darían un plomazo'. Ante el riesgo inminente, quien conducía aceleró el vehículo y logró salir del lugar", explicó la organización.

Artículo 19 denunció que los periodistas no fueron atendidos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México bajo el marco de atención contra los delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, por lo que exige se garantice una investigación y protección a las víctimas.

"La agresión documentada no fue un hecho aislado ni fortuito. Se trató de una acción coordinada de seguimiento, persecución y ataque, cuyo objetivo fue impedir la difusión de información de interés público y dañar el ejercicio periodístico mediante violencia física y amenazas de muerte", señaló.

Recordó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha señalado que las amenazas, agresiones e intimidaciones contra periodistas constituyen graves restricciones a la libertad de expresión y activan un deber reforzado del Estado de prevenir, investigar y sancionar estos hechos. Asimismo, el Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión.

"Este tipo de ataques genera un efecto inhibidor grave, no sólo para las víctimas directas, sino para otras personas periodistas que investigan economías ilegales toleradas, omisiones de autoridades locales y redes de complicidad en espacios públicos", aseveró.