Artículo 19 México y Centroamérica exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) la búsqueda inmediata y efectiva de José Juan Arias Corona, desaparecido el pasado 28 de diciembre en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, quien junto su esposa Marisela se dedicaba a buscar a su hijo José Juan Arias Solís, menor de 14 años, conocido como “Juanito”.

En un comunicado, la ONG sostuvo que con la desaparición de José Juan suman seis las personas desaparecidas por su labor de búsqueda y defensa de los derechos humanos, y 5 personas buscadoras asesinadas durante 2025.

Explicó que “Juanito” está desaparecido tras un operativo integrado por elementos militares y de la Guardia Nacional desde el 19 de junio de 2025. Dicho operativo, se realizó sin los mecanismos legales correspondientes, como una orden de cateo, además de que la fiscalía local omitió el cumplimiento de la ley al no activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda y alerta amber tras el reporte.

Lee también Sheinbaum: México reafirma rechazo a acciones de EU contra Venezuela; el discurso íntegro de la Presidenta

Externó que la desaparición de José Juan Arias Corona se realizó en un clima de inseguridad y falta de protección que realmente garantice la integridad hacia las personas buscadoras en el estado de Guanajuato y en el país.

Mencionó que en el momento de la desaparición, el buscador contaba con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección Federal, brindadas con posterioridad a una resolución judicial, derivadas del riesgo asociado a la búsqueda de su hijo.

Además, el Comité contra la Desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2025 pidió al gobierno mexicano dar respuestas en este caso y brindar apoyo y seguridad a la familia a través de la acción urgente 2121/2025.

Lee también Tren Interoceánico: Defensa de tres víctimas presentan denuncia ante FGR; van contra autoridades y contratistas

Según Artículo 19, el Estado de Guanajuato es la entidad federativa con más asesinatos y desapariciones de buscadoras, seguida de Jalisco, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Veracruz desde 2010 a diciembre de 2025, sumando 42 casos de personas buscadoras asesinadas o desaparecidas por su labor a nivel nacional: 34 asesinatos, y 8 desapariciones.

Reconocimiento público del riesgo que enfrentan las personas buscadoras y la implementación de una política integral de prevención.

A la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato:

Esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de José Juan Arias Solís “Juanito”, incluyendo la investigación del operativo militar y de la Guardia Nacional realizado el 19 de junio de 2025, así como las omisiones de la fiscalía local al no activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda y la Alerta Amber.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em