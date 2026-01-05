Más Información

La presidenta de México, Pardo, afirmó que la (ONU) debe dejar atrás su “letargo” y fortalecerse como un verdadero espacio de construcción de la paz, ante los hechos recientes derivados de la .

La Mandataria subrayó que el multilateralismo debe ser el eje de la convivencia internacional y recalcó que la ONU tiene que asumir un papel más activo frente a los conflictos globales, en apego a los principios establecidos en su Carta fundacional.

“Tiene que ser el multilateralismo, y tiene que haber también fortaleza en todas las naciones, pero la ONU debe dejar su letargo. Ahora viene pronto la elección del nuevo titular de Naciones Unidas, ¿cómo es?, Secretario General de Naciones Unidas, y tiene que haber el fortalecimiento de esta institución. No fortalecimiento burocrático, sino su resurgimiento”, expresó Sheinbaum.

La jefa del Ejecutivo federal sostuvo que la sigue plenamente vigente y que corresponde a todos los Estados miembros defenderla y respetarla, particularmente en momentos de tensión internacional.

En ese sentido, consideró indispensable que el organismo internacional supere inercias administrativas y recupere su papel central en la prevención de conflictos y la promoción de la paz.

“La Carta de las Naciones Unidas sigue siendo vigente, y tienen que defenderla todas las naciones. Es decir, que las Naciones Unidas se fortalezcan, se salgan de este letargo burocrático y que realmente se conviertan en un espacio de construcción de la paz en el mundo”, añadió.

