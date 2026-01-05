Más Información

Sheinbaum lee posicionamiento en la mañanera sobre intervención de EU en Venezuela; "la soberanía no es negociable", enfatiza

AIFA va por consultoría para atraer pasajeros; también busca seducir a aerolíneas

Pese a riesgos, Tren Interoceánico no detuvo operaciones; alistan denuncias

Trump demanda a Delcy Rodríguez “acceso total” a petróleo venezolano; ella propone cooperación

Trump reparte amenazas tras operación en Venezuela; presiona a México, amaga a Colombia y dice que Cuba “está a punto de caer”

Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York; sigue EN VIVO la cobertura

La presidenta dijo que no considera que el presidente tome en serio una posible invasión a México, como ha amenazado en diversas ocasiones.

“Son formas de hablar del presidente Trump. Yo no creo en la invasión. No creo ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio”, dijo en conferencia de prensa de este lunes 5 de enero en Palacio Nacional.

Añadió que la inseguridad y la violencia que se vive en México, no se resolverá con una posible en el país, como ocurrió en , el fin de semana pasado.

“El problema de la inseguridad, la violencia en México, derivada de la , no se resuelve con una intervención. Nosotros hemos planteado una estrategia integral qué tiene que ver con la atención a las causas y la cero impunidad”; comentó.

También señaló que ha rechazado en varias ocasiones la propuesta del presidente de Estados Unidos, para intervenir en México en contra de grupos criminales.

“Lo dijo él varias veces en las llamadas que hemos tenido, han sido casi 14 llamadas, si mal no recuerdo, él en varias ocasiones ha insistido en que el Ejército de Estados Unidos pueda ingresar a México. Nosotros hemos dicho que no, de manera muy firme, primero porque defendemos nuestra soberanía y segundo porque no es necesario”, expresó.

